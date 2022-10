El presidente del PP de Palma y futuro candidato de este partido a Cort, Jaime Martínez, ha asegurado que el "afán recaudatorio de Hila (refiriéndose al alcalde) está asfixiando a las familias y pone en peligro el tejido económico de la ciudad"

Llabrés ha insistido que el tripartito "tiene margen para bajar los impuestos a las rentas medias y bajas, para así paliar los efectos de la inflación". Para el dirigente conservador "la carga fiscal que están sufriendo los palmesanos está asfixiando a las familias y comerciantes, pese a que el Ayuntamiento cerró el ejercicio de 2021 con un superávit de 70 millones".

Asegura que ha reunido al equipo económico del PP de Palma, "formado por personas de mucha experiencia" con el fin de poner sobre la mesa las diferentes propuestas en las que se ha estado trabajando durante meses", que están incluidas en el programa de gobierno en el que se está trabajando, aunque no las ha detallado.

Ha indicado que ellos, refiriéndose a los integrantes de su partido, "venimos pensados de casa y con los deberes hechos, no como otros que tienen que reunirse cada año para repensar el modelo de ciudad que quieren".

Asegura que cada propuesta que presentaremos durante los próximos meses cuenta "con un estudio económico detrás que analiza su viabilidad en el marco de la administración pública". Por ello, indican que saben "que no hay excusas para no bajar los impuestos, sino que hay margen y es lo que haremos, porque los ciudadanos se merecen un Ayuntamiento que no busque avasallarlos fiscalmente",

El dirigente popular ha indicado asimismo que "en estos últimos años, la calidad de vida de nuestra ciudad se ha desplomado drásticamente", porque "el afán recaudatorio de Hila está asfixiando a las familias y pone en peligro el tejido económico de Palma".