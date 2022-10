El Partido Popular trató de arrinconar ayer al director general del IB-Salut con sus acusaciones de «enchufismo» por contratar a varios familiares directos en Gestión Sanitaria y Asistencial de las Illes Balears (GSAIB) durante su etapa como gerente, aunque sus réplicas no contentaron al principal partido de la oposición. El PP anunció que, en caso de gobernar Balears tras las elecciones de 2023, llevarán a cabo una «auditoría con una empresa independiente para acabar con el clientelismo y el enchufismo».

Palomino asegura sentirse «asustado y preocupado» por las pesquisas llevadas a cabo por los ‘populares’, sobre todo en los temas directamente vinculados con los datos sobre su familia. Según el director del IB-Salut, «ustedes ya me han condenado, ¿creen que el principal problema de esta Comunidad es la familia Palomino?».

«No han pedido nada, hicieron una acusación en público y yo no me puedo defender. Me siento como Jesucristo García en la portada de Extremoduro», añadió.

El PP pidió explicaciones a Palomino para que aclarara por qué su mujer, su hijo, su hija y su pareja, su sobrina y también su pareja están «todos colocados» en el mismo órgano que dirigía. Además, denuncian que Salud aseguró que su hijo había entrado en el GSAIB a través de una bolsa y «hoy nos confirman que no existe ninguna bolsa». La pregunta del PP dice: «¿Cuántas bolsas de trabajo se han publicado y están en funcionamiento en GSAIB? Especificar año de convocatoria y categoría profesional». La respuesta de Salud ha sido que «no se ha publicado ninguna bolsa de trabajo en el GSAIB. Las contrataciones para llevar a cabo las coberturas eventuales se están realizando mediante ofertas públicas a través del SOIB».

Palomino replicó que su hijo entró por llamada en el SOIB en la posición 183 de 900 admitidos y «se va a la calle» en cuanto acabe la pandemia porque tiene un contrato de obra y servicio: «Entró con los criterios de experiencia en la Administración pública, experiencia en privada, formación reglada e idiomas». Además, relata que se abstuvo en el proceso para que fuera el presidente y ex director general del IB-Salut Juli Fuster quien lo hiciera: «Díganme qué hemos hecho mal para que mi hijo esté marcado».

Sobre su hija, detalla que durante la pandemia se montó una unidad de soporte para vigilancia en residencias y, al acabar, se decidió seguir ofreciendo el servicio. Entonces se realizó una convocatoria para ver qué profesionales tenían experiencia en Geriatría: «Mi hija estuvo toda la pandemia atendiendo a pacientes covid en planta. Era su carrera profesional y lo que ella quería. Tiene dos gustos asistenciales: Urgencias y Geriatría. Y ese puesto es totalmente eventual».

La diputada del PP, Isabel Borrás, insistió en que «hasta ahora no ha dado explicaciones claras en ningún sitio» y afirmó que «no se pone en duda» la capacidad profesional de sus familiares pero «no es normal tener a toda la familia en el órgano que usted dirige».

Las intervenciones de la oposición no sentaron bien en las filas del Pacto e, incluso, provocó que algunos diputados salieran en defensa de Palomino por las «calumnias» que estaba profiriendo el PP sobre el director general del IB-Salut, además de criticar duramente sus «ataques». El portavoz de Més per Mallorca, Miquel Ensenyat, reprendió a los ‘populares’ por sus acusaciones y reclamó que «si alguien tiene la sospecha de que no hizo las cosas como tocaba, deben ir directamente a Anticorrupción o a los juzgados». Así, hizo hincapié en que «en democracia no todo vale» porque «cuando vienen las elecciones perdemos un poco la cabeza».

Por su parte, el diputado del PSIB, Jesús Sanz, afirmó que «se está castigando» a unas personas por acceder a unas bolsas de plazas y destacó que «cuando estaba el PP accedían de otra forma porque no había bolsas»: «Calumnia que siempre queda algo».

Palomino aprovechó para recordar que Balears sigue arrastrando el «lastre de los recortes» de la legislatura del PP de José Ramón Bauzá y reivindicó que ha habido una inversión importante en atención primaria, infraestructuras y condiciones laborales: «Estamos recuperando cuatro años de falta de recursos».