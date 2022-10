La regidora del PP de Calvià Luisa Jiménez ha presentado este viernes su dimisión como portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento, en señal de protesta por lo que considera “menosprecio y ninguneo” de la dirección del partido a nivel autonómico, a la hora de dar a conocer el nombre del futuro candidato a la alcaldía, Juan Antonio Amengual, un empresario de 53 años que reside en Portals Nous. “Mi equipo y yo nos hemos enterado por la prensa”, se quejó Jiménez.

Tras presentar por registro su renuncia en la sede consistorial de Calvià vila, Jiménez explicó que seguirá como concejal en el Consistorio y que no abandonará el partido. “No dejo el acta, porque los ciudadanos decidieron en las pasadas elecciones que tenía que representarlos”, declaró la ya exportavoz, quien ha protagonizado durante esta legislatura la mayoría de intervenciones del PP en el salón de plenos y que había expresado su voluntad de ser la nueva líder de la formación a nivel local.

Jiménez habló de que existe “indignación” dentro del PP de Calvià con las formas de proceder de la dirección del partido. A nivel local, el Partido Popular lleva sumida en una crisis interna desde principios de legislatura. El liderazgo de Jiménez, que el PP balear se ha negado siempre a oficializar, era contestado por un grupo de afiliados, encabezado por exregidores como Miguel Cañellas o Pedro Porcel.

“Todo el mundo está muy enfadado, el grupo municipal, los afiliados... Es un menosprecio total a nuestro trabajo y no mantienen formas en los personal. Hay afiliados que me han llamado diciéndome que se van a dar de baja”, manifestó Luisa Jiménez. Afiliados populares que han ido a juntas locales con los últimos líderes aseguraron desconocer quién es el nuevo candidato. “No sé quién es, no lo conozco. No lo he visto en ninguna junta”, manifestó uno de ellos.

Fuentes del PP balear salieron al paso de estas críticas, remarcando que hay “otra mucha gente” del Partido Popular en Calvià que está contenta con la designación de Juan Antonio Amengual. Y señalaron que, incluso dentro del grupo municipal que ha liderado Jiménez, hay ediles que aplauden el nombramiento, como Lola Godoy.

El PP balear transmitió el mensaje de que, con Amengual, el partido quiere lanzar un proyecto político “nuevo, al que se puede sumar quien quiera”.