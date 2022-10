El ayuntamiento de Sóller llevará a cabo una campaña de limpieza de los tramos urbanos de los torrentes aunque señala que «el 80% de los cauces que dependen del Govern están completamente abandonados». Més per Sóller denunció la proliferación de vegetación en los tramos urbanos de los cauces y, además de manifestar su preocupación ante la posibilidad de lluvias intensas durante el otoño, reclamó una actuación por parte del Ayuntamiento en los tramos urbanos donde es su competencia. Desde el equipo de gobierno, el concejal de Bienes y Servicios, Carlos Darder señaló que «los tramos urbanos representan un 20% de los cauces de torrentes en Sóller» mientras que «el 80%, que corresponden al Govern están totalmente abandonados».

El edil señaló que la empresa pública Sóller 2010 está llevando a cabo la creación de un bolsín de trabajadores que «tan pronto esté formado se pondrá a trabajar en la mejora de los torrentes». Señaló que la administración «es más lento de lo que quisiéramos porque de no ser así el trabajo ya estaría realizado». No obstante, el edil replicó a Més per Sóller señalando que «el 80% de los cauces son competencia del Govern y están que dan pena tras años de abandono».

Carlos Darder recriminó que «justamente Més, el partido que dirige la Conselleria de Medi Ambient venga a reclamar al Ayuntamiento lo que sus dirigentes del Govern han sido incapaces de hacer desde la institución que dirigen». Darder señaló que «además de la vegetación, hay numerosos muros caídos desde hace años que están sin reparar» y puso de manifiesto que «próximamente estaremos ante la paradoja de que los tramos urbanos estarán limpios mientras que en otras partes de estos mismos torrentes estarán que darán pena por la inacción del Govern».