El regidor del Grupo Mixto en Felanitx, Joan Aznar, quien fue concejal del PSOE hasta 2020 y cuya salida abrupta del partido evitó el acceso a la alcaldía de su hasta entonces compañero Xisco Duarte, acusó este martes a los socialistas de repartir 150 caretas con su cara y unos símbolos del dólar en los ojos durante las fiestas del Cosso por Sant Agustí.

En una comparecencia ante los medios en la que estuvo acompañado por el alcalde Jaume Monserrat (El Pi) y la regidora del PPCatalina Soler, Aznar reclamó la dimisión de los tres concejales del Grupo Socialista en Felanitx, al haber traspasado «líneas que no se pueden consentir».

«Pido la dimisión de Xisco Duarte, Maria Gràcia González y Damiana Massutí por unos ataques personales que no son admisibles viniendo de cargos públicos que deberían dedicarse a trabajar para el pueblo», dijo Aznar en alusión al presunto diseño y compra de esas caretas por parte de sus exmiembros de partido, que niegan rotundamente formar parte de este entuerto.

El edil tránsfuga agradeció al colectivo del Cosso que no utilizase las caretas que les entregaron. En su comparecencia, Aznar llegó a enseñar una de las caretas, que rápidamente volvió a esconder sin que le pudieran fotografiar con una de ellas. «Si el Cosso no las hizo públicas, por respeto yo tampoco», manifestó el regidor, quien advirtió a los ediles socialistas de que, si no dimiten, emprenderán acciones judiciales.

Los socialistas felanitxers reaccionaron enseguida a estas acusaciones y acusaron al Ayuntamiento de «desviar el foco de los problemas importantes del municipio» y reclamó que Aznar deje su acta de concejal «por sus acciones irregulares». El secretario general del PSOE de Felanitx, Xisco Duarte, pidió a su antiguo compañero de partido que devuelva la subvención que «se autootorgó por la compra de unos ordenadores, en una votación en la cual no se abstuvo».

«Si no devuelve inmediatamente ese dinero, se tendrá que llevar a la Oficina Anticorrupción esta denuncia para determinar la incompatibilidad de esta subvención autootorgada», manifestó Duarte. Los socialistas reiteraron que la ruptura del pacto progresista de hace dos años en el Ayuntamiento «sólo tenía como objetivo conservar la silla», al tiempo que acusaron a Aznar de «vender sus ideales por una nómina».

A su vez, al conocer estas acusaciones, el alcalde de Felanitx criticó a la oposición socialista por «mentir» sobre esas presuntas irregularidades en las ayudas para ordenadores, que se otorgaron en 2020.

«El PSOE debería saber que, en 2020, las subvenciones fueron tramitadas estando ellos en el equipo de gobierno. En ningún caso, ningún miembro de la corporación se ha autoadjudicado ninguna subvención de estos ordenadores. Las subvenciones se dan a las escuelas públicas del municipio y éstas las dan a las familias», manifestó Monserrat.