¿’Xeremiers’ y Rosalía, con su ‘motomami’? ¿Juntos? El día grande de Felanitx lo ha hecho este domingo posible. Un mar humano formado por muchas camisetas blancas y pañuelos rojos, gafas de sol varias 'estelades', una bandera pirata se agitaba febrilmente en la plaza de Felanitx. El sonido de la muchedumbre se superponía al de las 'xeremies' y al de los 'hits' del momento. Mientras un torero driblaba a un toro a dos patas en una corrida incruenta, una Rosalía de pega cantaba con acento mallorquín su propia versión del éxito del verano ‘Despechá’.

“Baby, no me llames, que ya estoy ocupá olvidando tu nombre. Ya decidí que esta noche se sale con todas mis motomami…”, canta la Rosalía de verdad en esa canción de léxico imposible, mientras que en Felanitx centenares de personas disfrutan este domingo de la fiesta no de noche, sino de día, empujados por la vitalidad de la peña de El Cosso, que después de dos años a medio gas por la pandemia (con incursión en Magaluf, por cierto, el año pasado) se exhibe en todo su esplendor para celebrar como se merece Sant Agustí.

La multitud se ha concentrado para presenciar el pregón de Albert Iglesias, conocido como Sor Estiércol. “Avui no només ha ressuscitat sa Kika. Hi havia mort a Felanitx al damunt del replà de l'església!”, comenzó su intervención, en que hizo varias referencias en clave local.

La jornada tiene su dualidad, porque, al lado del cóctel festivo que ofrece El Cosso, también hay una parte solemne, con la celebración de una eucaristía, donde cantó la Coral de Felanitx y participaron los Cavallets. Al finalizar el oficio religioso, se celebró el tradicional Ball dels Cavallets y de los 'gegants felanitxers'. A continuación hubo un 'cercavil'a conjunto con 'dimonis' y 'caparrots'.

Por la noche, se celebra la verbena de Sant Agustí en el Parc Municipal de sa Torre, con las actuaciones de IPOPS y el show Sant Agustí By Kais (DJ Identical Souls, Dj Kaaubos, DJ Coro).