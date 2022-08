‘Gerretes’ de Felanitx y figuras del taller de las Verges Rosses vuelven a casa

Talleres de maestros alfareros de la zona del Llevant popularizaron hace siglos la producción de piezas y figuras de barro de contenido religioso que son consideradas auténticas joyas decorativas y que estaban presentes en muchas casas. Es el caso de las gerretes o jarras bordadas de Felanitx y las esculturas de vírgenes del taller manacorí bautizado posteriormente como del maestro de las Verges Rosses. En ambos casos, el municipio de origen fue y sigue siendo un sello de calidad para reconocer el valor de estas figuras que nacieron en estas localidades pero con el pasado de los años su éxito las convirtió en objetos decorativos presentes en toda la isla. Precisamente ahora se inicia la operación retorno de cientos de estas piezas tras haber culminado el acuerdo de cesión de la colección Domènech-Vázquez con la Fundació Cosme Bauçà de Felanitx y el Museu d’Història de Manacor.

Manel Domènech y Carme Vázquez han logrado reunir en las últimas décadas una destacada colección de antigüedades, mobiliario y cerámicas que ahora ha entrado en una etapa que, como califican ellos mismos, «es la de decrecer y diversificarse», y en esta fase se incluyen cesiones cerradas y otras en proceso con el ayuntamiento de Palma para Can Balaguer, o con el Consell de Mallorca destinadas al Museo Marítimo de Mallorca. En este plan de diversificación entró en juego la posibilidad de ‘devolver’ a Manacor y Felanitx este conjunto de piezas tan característico de estos pueblos y la pareja de propietarios inició las conversaciones que ahora se han firmado con los gestores de estas entidades museísticas.

La Torre dels Enagistes de Manacor, sede del museo, recibirá 777 unidades de la colección, incluyendo figuras de devoción del taller de las Verges Rosses, piezas de pastorets de belenes, y un conjunto de platos, vasijas y un vaso de época medieval. Domènech explica que el centro museístico de Manacor no contaba con ningún ejemplar del reconocido taller y se mostró desde un primer momento muy interesado en recibir esta cesión. Ahora comenzará un periodo de estudio y catalogación de las piezas y después se programará su exposición al público.

La doctora en historia del arte Elvira González, que ha estudiado la colección Domènech-Vázquez, explica en el catálogo Can Balaguer que el taller del Mestre de les Verges Rosses fue siempre una incógnita para los expertos en las figuras mallorquinas de devoción, tenían claro que al ser tan prolíficas tenían su origen en un taller ubicado en la isla, pero no fue hasta que un hallazgo de un inventario en Can Oleza facilitó la inscripción: «Obra de terra de Manacor» y se pudo tener la certeza de su procedencia. La denominación Verges Rosses fue una atribución sugerida hace medio siglo por el investigador Gabriel Llompart Moragues, en referencia al dorado del pelo de estas piezas, que además tienen en común la forma de los ojos o unos motivos decorativos de flores de puntos o asteriscos en las túnicas. Un elemento que, según algunos estudiosos, podría enlazar las vírgenes con las jarras de Felanitx, ya que representaría los botones tradicionales de las gerretes.

Hace cuatro años desde Felanitx contactaron con Domènech con motivo de una exposición dedicada al estudio de las gerretes que impulsó el Ayuntamiento, y quince de sus piezas participaron en la muestra. Ahora el reto que se planteaba era mucho mayor, ya que el conjunto es de más de 200 jarras, y finalmente albergará este tesoro el museo etnográfico de la Fundació Cosme Bauçà. Entre esta colección existen jarras de finales del s. XVIII hasta el s. XX, ya que, como explica el propietario «se puede detectar que las más antiguas no son tan barrocas en su decoración, y posteriormente, con el paso de los años, cada vez se apuesta más por las florecitas hasta llegar a ciertos excesos». El conjunto será ahora clasificado y la fundación tendrá la totalidad de las piezas en depósito y se irá rotando su exposición en una vitrina especial.

Dos de las figuras creadas en el taller de Verges Rosses, el conjunto de platos, vasijas y vaso medievales y un cordero.