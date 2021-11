Salir a buscar bolets es una de las tradiciones más arraigadas de Mallorca. Picornells, blaves, esclata-sangs, gírgoles o peus de rata son algunas de las setas más apreciadas que se pueden encontrar en la isla durante la temporada que se inicia en otoño.

Aquí te resumimos las principales características de algunas de las setas más populares de Mallorca.

Blava

También denominada Blava vera, Blaveta, Blaveta d’alzina, Gírgola d’alzina o Gírgola de carboner.

Es el nombre popular de la Russula olivacea. Crece en los bosques de encinas y mixtos y puede llegar a los 18 centímetros de diámetro del sombrero, aunque lo normal es que sea de 10 a 12 centímetros de diámetro. En Baleares existen varias especies de Russula, como las comestibles Russula grisea y Russula ilicis, aunque también hay especies no comestibles, como la Russula maculata. Para determinar si es comestible o no, existe el truco de probarla cruda: si no pica, es comestible, y si pica, no.

Picornell

Otras denominaciones: Picornell vermell, Picornell d’ullastre o Cama-seca.

Su nombre científico es Cantharellus cibarius var. alborufescens. Crecen en abundantes corrales de brujas (agres, en catalán) bajo encinas y miden entre 2 y 10 centímetros. Son de color amarillento, en varias tonalidades. Su parte superior es lisa, mientras que la inferior presenta pliegues, lo que ayuda a diferenciarlo de la seta de olivo (Omphalotus olearius), que es tóxica.

Farinera

También denominada Bolet blanc o farineta.

Es una de las setas más espectaculares, blanca y de gran tamaño. Puede alcanzar los 20 centímetros de diámetro en el sombrero. Su nombre científico es Amanita ovoidea y debe su denominación popular de farinera a que produce una especie de ‘harina’, que en realidad son esporas. Tiene poco valor culinario y no hay que confundirla con la Amanita proxima, también conocida popularmente como farinera, que es tóxica.

Esclata-sang

También denominado Pebràs (Pitiusas), Esclata-sang de pi, Xiprell, Vermell y Murta (Menorca).

Sin duda es la reina de la temporada de setas en Mallorca, la más apreciada. Su nombre científico es Lactarius sanguifluus, aunque en los bosques de las islas también se pueden encontrar otras especies como el Lactarius delicius, popularmente conocido también como esclata-sang. Su sombrero puede medir unos 15 centímetros de diámetro. Tiene una forma redondeada aunque irregular y los bordes recogidos hacia dentro. La parte inferior del sombrero está formada por láminas. Su característica principal es que cuando se le realiza un corte desprende un látex viscoso.

Tiene un papel imprescindible en la conservación de los pinares y es comestible.

Peu de rata

Otras denominaciones: Peu de rata groc y Peu de cabrit.

Su nombre científico es Ramaria flava. Mide de 7 a 15 centímetros, aunque puede llegar a los 20. Es de color amarillento claro, con aspecto de coral, y base de tonalidad blanca. Se encuentra en bosques, sobre todo de montaña, aunque también puede encontrarse en el Pla. Es comestible una vez cocido.

No hay que confundirla con la Clavulina cinerea, de color más blanquecino. Conocida también como Manetes, Peu de cabrit o Peu de rata gris, esta especie puede tener efecto laxante y ser tóxica si no está bien cocida.

Pixacà

También conocido como Pixacà negre. Su nombre científico es Boletus aereus. No hay que confudirlo con el Bolet de bou, Bolet groc, Esclata-butzes, Esclata-sabates y Pixacà (Suillus collinitus), de la que sólo se deben comer ejemplares jóvenes, los viejos suelen estar atacados por larvas.

El pixacà negre no suele sobrepasar los 15 centímetros de diámetro y tiene un sombrero de color aproximado al negro que se va aclarando con el tiempo. La parte inferior es blanca en ejemplares jóvenes y de tonalidades crema en los maduros. Suelen encontrarse en encinares, sobre todo a principio de la temporada micológica.

Gírgola d’estepa

También denominada Frarets, Grisets o Fredolics. Su nombre científico es Tricholoma terreum. Es una especie propia de pinares y matorral, de tamaño pequeño y de color gris oscuro, casi negro. Crece en grupos muy numerosos. Muy sabrosa, se pueden cocinar en guisos, arròs brut, cocas, etc. Hay que ir con cuidado porque se puede confundir fácilmente con otras especies similares.

Gírgola d’olivera

También conocida como Bolet d'oliu, su nombre científico es Omphalotus olearius. De coloración amarillento, crece en tocones de olivo, acebuche y entre las matas. Es bastante tóxica y no debe consumirse bajo ningún concepto.