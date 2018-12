Lotería 2018: "La gente viene a Sant Llorenç a por el décimo, no a por un número de terminal"

En las dos hermanas que regentan la única administración de lotería de Sant Llorenç está puesta la ilusión de muchos vecinos para ver si, después de la desgracia, habrá más suerte en el sorteo de Navidad de la Lotería Nacional que se celebrara el sábado.

P ¿Han vendido más Lotería de Navidad que el año pasado?

R Sí, hemos vendido bastante más que los otros años por estas fechas, aunque hasta el momento no sepamos cuánta. No hemos tenido tiempo de hacer balance, cada día hay cola y no paramos de despachar, pero vaya, la diferencia es considerable.

P¿Corre el rumor que son ustedes la tercera administración que más ha vendido del país, es cierto?

R No, que digan eso es para mi una aberración, sí que somos una administración que tenemos cola, pero también la tienen las administraciones de Palma y no son de las que más venden en España. Nosotros tenemos ahora las colas que hay en Palma cada Navidad.

P ¿Por qué estas colas?

R Sin duda por aquello de que suele tocar la lotería donde el año del sorteo se ha producido una desgracia. Mucha gente se acercaba los primeros días a ver cómo había quedado el pueblo o a ayudar, y aprovechaban para adquirir unos décimos de lotería.

P¿Ha habido interés en la gente de fuera para adquirir lotería de Sant Llorenç?

R Han venido a comprar desde muchos y variados lugares de la isla: Pollença, Andratx, Alaró, etc. También hemos recibido peticiones de otros lugares como Madrid, Valencia, Alicante o Barcelona. Y muchos trabajadores, residentes o con familia en la península que trabajan en la costa pero regresan a casa por Navidad, este año han preferido comprar la lotería en Sant Llorenç, cuando los otros años lo hacían en las administraciones más cercanas de Cala Millor, Son Servera o Manacor.

P¿Han vendido el número 91018?

R No, no solo no lo hemos tenido, sino que no ha salido tampoco por el terminal. Aunque se rumorea que estaba disponible en un administración de la península y que una asociación mallorquina los adquirió, no sé si es verdad, pero tampoco me lo creo.

P ¿Piensan que va a tocar en Sant Llorenç?

R Yo no soy muy supersticiosa, pero lo cierto es que hemos vendido mucho más que en años anteriores y por lo tanto las posibilidades son mayores, las matemáticas no fallan. Aunque espero que después de esta desgracia venga una bonanza en modo de premio de Navidad. Si toca estará muy repartido ya que hemos vendido muchos números diferentes.

P ¿Lo tienen todo preparado por si acaso?

R Sí, todo a punto, no faltará el cava ni tampoco las copas de cristal y unas cuantas patatillas y aceitunas. Todo listo para celebrarlo como toca, si salimos agraciados claro.

P ¿Después de una campaña navideña marcada por lo acontecido el 9 de octubre, cómo lo valora dos meses después?

R Nosotras aún estamos muy desorientadas, por nuestro trabajo. Hemos trabajado un mes sin material, en condiciones adversas. Ahora empezamos a situarnos, a encontrar el material que quedó esparcido por el local. Mientras que en el pueblo se nota cómo los negocios empiezan a arrancar, aún hay casas particulares muy afectadas.

P ¿Han tenido falta de décimos para poner a la venta?

R Efectivamente, pero también creo que nosotras tenemos parte de culpa, ya que no previmos la avalancha de ventas que hemos tenido. Al acabarlos, pedíamos más, tardaban unos días en llegar. Rápidamente se volvían a agotar y volvíamos a pedir y esperar a que llegaran décimos nuevos.

P ¿Por terminal también han despachado muchos?

R No, prácticamente nada. La gente viene aquí a por el décimo, no quiere el de terminal y prefiere esperar a que tengamos números nuevos a llevarse uno cualquiera de terminal, aún con el riesgo de quedarse sin.

P ¿Sant Llorenç juega algún numero especifico?

R No, pero sí a raíz de una equivocación en un pedido del número 91152 del cual teníamos previsto pedir seis series y por equivocación pedimos 60 series, decidimos no vender ninguno de los 600 décimos a personas que no fueran vecinos de Sant Llorenç. Por eso se dice que Sant Llorenç juega un número concreto, pero realmente no es exactamente así. No ha salido del pueblo y me gustaría que, de salir alguno agraciado, fuera éste.