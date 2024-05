El PP se queda solo defendiendo sus propuestas para limitar el turismo en Palma en un pleno cargado de reproches

El PP se ha quedado solo en la votación de sus propuestas para limitar el turismo en Palma celebrada hoy en pleno del Ayuntamiento. Tampoco Vox ha secundado esta vez al equipo de gobierno de Jaime Martínez y ha rechazado el paquete de iniciativas anunciadas el miércoles por el alcalde. De hecho, dos horas antes de la votación, el regidor Ignacio Esteban ha amagado con romper el acuerdo programático entre el PP y Vox.

Finalizada la votación, y sin haber recibido el respaldo que esperaba, Martínez ha anunciado que sus propuestas serán enviadas de todos modos a la mesa de expertosconstituida por el Govern balear para que se debatan y, en su caso, se aprueben.

El regidor de Vox Palma, Ignacio Esteban. / DM

PSOE, Més per Palma y Podemos tampoco han podido sacar adelante sus iniciativas en contra de la masificación turística por los votos en contra del PP y Vox pese a que, esta vez, la izquierda coincidía en buena medida con el equipo de gobierno en las recetas: las restricciones a la entrada de coches de alquiler, limitar los cruceros o la prohibición de nuevas plazas de alquiler turístico en el municipio se repetían en las proposiciones de unos y otros, pero todas fueron tumbadas.

El debate previo, un cruce de reproches entre todos los partidos muy poco clarificador, ya anticipaba el bloqueo que tendría lugar en las votaciones. Ni siquiera ha salido adelante una propuesta de última hora del PSOE para que todos retiraran sus mociones sobre masificación turística con el objetivo de debatirlas y consensuarlas en un pleno extraordinario monotemático. Tras un receso de dos minutos, Vox ha respaldado la idea de los socialistas, que sin embargo se han encontrado con un portazo de Més per Palma y Podemos.

El PP también ha votado en contra.

La soledad que ha evidenciado el equipo de gobierno no impedirá que sus propuestas sean debatidas en la mesa de expertos, pero el alcalde no cumplirá su deseo de que llegaran a esa instancia con un respaldo mayoritario. Esta batería de iniciativas incluye un impuesto a los cruceristas que entren en Palma, veto a más plazas de alquiler turístico, prohibición de nuevas discotecas en zonas saturadas como la Playa de Palma y el Paseo Marítimo o una tasa a los establecimientos de comida para llevar, medidas que hasta ahora abanderaba la izquierda y que el PP ha asumido.

Propuestas de calado, pero sin consenso

Sin embargo, esa aparente coincidencia no ha dado lugar a ninguna concreción. "Ustedes han gobernado ocho años en este Ayuntamiento y otros ocho en el Govern. Algo de culpa deben tener acerca de la saturación turística, deberían hacer autocrítica. Yo no entiendo nada. "¿Por qué no hicieron antes estas propuestas?"Ahora va a haber una mesa en la que sin amenazas ni presiones se podrá hablar abiertamente. Llegaremos a pactos, y como en todos los pactos, tendremos que ceder un poco", ha expresado el teniente de alcalde de Turismo, Cultura y Deportes, Javier Bonet, durante la defensa de sus iniciativas.

"Aquí llegan muchos cruceros y tenemos que decidir si podemos limitarlos, pero contando con datos reales e informes. También proponemos dos tasas a los cruceristas; cobramos por dormir aquí, pero no por entrar en la ciudad. Y proponemos grupos más pequeños para guías turísticos, por ejemplo de veinte personas como máximo. También proponemos prohibir las 'party boat', algo en lo que supongo que todos coincidimos", ha manifestado Bonet.

Sus palabras no han encontrado eco ni a su izquierda, ni a su derecha. "Cuando hay que tomar medidas hay que ser democráticos y efectivos. Digo democráticos porque el PP ha lanzado esta proposición a los medios sin avisar al partido que le sustenta, y eso es una falta de respeto. Nos gustaría seguir apoyándole, pero las cosas hay que decirlas con sinceridad", ha espetado el regidor de Vox, Ignacio Esteban, a Bonet.

Antes, en declaraciones a los medios de comunicación, Esteban había sido más contundente: "Evidentemente esto pone en peligro el pacto programático. Si tienes un socio, tienes que consultarle y pedirle su opinión. No se puede salir en una rueda de prensa anunciando algo que antes no se ha consultado con tu socio de gobierno".

En Vox hay mucho enfado porque el PP no quiso saber su opinión sobre las medidas contra la saturación anunciadas en una rueda de prensa. Pero también tiene reparos con el fondo. "Recuerdo que mucha gente aquí vive del turismo", ha reiterado Esteban, que ha considerado que la masificación "no se combate ni con prohibiciones, ni con subidas de impuestos".

Aunque el equipo de gobierno tiene competencias para aprobar medidas como el veto a los alquileres turísticos o el cambio de usos en las zonas saturadas del municipio, necesita los votos de Vox para alcanzar la mayoría. Y visto lo visto, el partido de Fulgencio Coll está muy poco receptivo.

Tampoco lo está la izquierda. PSOE, Més per Palma y Podemos han reprochado al alcalde que este primer año de legislatura haya rechazado varias de las medidas que ahora propone. "Parece que se hayan despertado de una larga siesta y de repente se han dado cuenta de los problemas de masificación que sufren los residentes en esta ciudad", ha indicado el regidor de Més per Palma, Miquel Àngel Contreras.

"Ya tenemos datos, no pongan excusas"

"Este mandato el PP ha votado en contra de proposiciones nuestras como la reducción drástica de cruceros, la limitación de coches de alquiler o reducir la huella ambiental del turismo. En cambio, no votarán en contra de ampliar el aeropuerto o de seguir haciendo promoción de Palma como destino turístico", ha añadido Contreras.

Por su parte Lucía Muñoz, regidora de Podemos, ha indicado al PP que "ya tenemos datos, no pongan excusas para no poner límites al turismo". Asimismo, ha animado al equipo de gobierno a votar iniciativas de Podemos que "incluyen muchas de las que ustedes proponen".

Xisco Ducrós, portavoz del PSOE, ha afeado a Martínez que todavía no haya convocado el Consell Social de la ciudad para abordar la problemática de la masificación turística en la ciudad, y le ha reclamado que dé marcha atrás a la ampliación de plazas turísticas en edificios catalogados que aprobó el pasado enero. "Así al menos ganaría algo de credibilidad", ha subrayado.

"Hasta hace una semana votaron que no a todas las propuestas contra la masificación. Nos preguntamos si esto es una huida hacia adelante", ha criticado Ducrós.