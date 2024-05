Vox Palma amaga con romper el pacto de gobierno con el PP en el Ayuntamiento por sus propuestas para limitar el turismo

Vox Palma ha amagado con romper el pacto de gobierno con el PP en el Ayuntamiento a raíz de las propuestas anunciadas el miércoles por Jaime Martínez para limitar el turismo en Palma. Al partido liderado por Fulgencio Coll no le gusta el fondo de las iniciativas ni las formas, y ha expresado su enfado porque el alcalde no les consultó previamente.

"Evidentemente esto pone en peligro el pacto programático. Si tienes un socio, tienes que consultarle y pedirle su opinión. No se puede salir en una rueda de prensa anunciando algo que antes no se ha consultado con tu socio de gobierno", ha advertido Ignacio Esteban, regidor de Vox.

"Hay cosas que nos parecen bien y podríamos apoyarlas. Pero la propuesta consta de trece puntos; algunos mal redactados y otros contradictorios", ha añadido Esteban.

El pleno del Ayuntamiento de Palma debatirá hoy el paquete de medidas propuestas por el PP para "restringir, limitar o prohibir" diversos ámbitos de la actividad turística en la ciudad como vetar nuevas plazas de alquiler turístico, poner límites a la entrada de coches de alquiler, de cruceros y crear tasas para los cruceritas que accedan a la ciudad, entre otras medidas.

Esteban no ha querido desvelar cuál será el sentido del voto de su grupo municipal.

"Lo que no es de recibo es salir y decir vamos a hacer esto o lo otro sin haber consultado al grupo que apoya al gobierno", ha resaltado el regidor, que ha puesto de manifiesto "contradicciones" en el documento presentado por el PP.

"No es solo decir cosas, es hacerlas"

"Por un lado quieren reducir la entrada de vehículos de alquiler, pero tambiérn quieren aparcamientos disuasorios. ¿Qué queremos hacer? Sin infraestructuras no se pueden resolver los problemas. En 15 años no hemos hecho aparcamientos ni carreteras; no solo es decir cosas, es hacerlas", ha continuado el regidor.

"Es importante regular el turismo, pero la solución no es prohibir y subir impuestos. Requiere democracia, analizar qué quieren los ciudadanos representados en el Ayuntamiento y no solo el partido que gobierna. Nos tendrían que haber consultado, se nos debería haber pedido opinión", ha subrayado Esteban.