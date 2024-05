Palma prohibirá nuevas plazas de alquiler vacacional y pedirá limitar la entrada de turistas, 'rent a car' y una tasa a los cruceristas

Volantazo del Ayuntamiento de Palma en materia turística. El alcalde, Jaime Martínez, ha presentado hoy una batería de propuestas que pasan por "limitar, restringir o prohibir" la actividad en el municipio. Hay varias iniciativas como la prohibición de nuevas plazas de alquiler turístico o limitar la llegada de cruceros que hasta ahora abanderaba la izquierda. Aunque ahora el PP las ha asumido, ha rechazado varias de ellas durante este primer año de legislatura.

"Quince millones de turistas que llegan a Mallorca lo hacen a través del aeropuerto. Otros dos millones lo hacen por el puerto, a los que hay que sumar otros dos millones de cruceristas. Esa presión que hay sobre Palma se tiene que compensar con limitaciones, restricciones y prohibiciones", ha argumentado Martínez, que ha presentado una extensa batería de propuestas acompañado por el primer teniente de alcalde de Turismo, Javier Bonet, y la directora general de Turismo, Victoria Mulet.

"Llevamos un año estudiando una serie de medidas y cambios que van en la línea de encontrar un mejor equilibrio entre el turista y el residente, y para dar una respuesta a las preocupaciones respecto de la congestión turística y de los efectos que esta actividad tiene en el residente. Palma y otras ciudades turísticas tienen la necesidad de plantear soluciones complejas e innovadoras, pero necesarias y en algún caso urgentes", ha justificado Martínez.

Hay que recordar que la presidenta del Govern. Marga Prohens, sorprendió hace un mes al pedir "límites" a la actividad turística. Y la masiva manifestacióndel pasado sábado contra la saturación turística y la emergencia habitacional parece haber calado en el equipo de gobierno del PP, que ha sorprendido al adoptar iniciativas que hasta no hace mucho rechazaba.

El alcalde presentará las propuestas en el pleno de mañana jueves para su aprobación con la esperanza de que "todos los grupos políticos vayamos de la mano" en esta materia. Algunas de estas iniciativas son competencia del Ayuntamiento y se aprobarán lo antes posible. Otras dependen del Govern balear y serán debatidas en la mesa de expertos que acaba de ser constituida para alcanzar gran pacto por la sostenibilidad económica, social y ambiental.

Iniciativas de competencia municipal: alquiler turístico, 'take aways' y veto a nuevas discotecas

Entre las propuestas que el Ayuntamiento de Palma puede ejecutar ya, destaca una por encima de las demás: la prohibición de nuevas plazas de alquiler turístico en cualquier tipo de vivienda. "El Plan General de 2023 dejaba una puerta abierta a crear varias miles de plazas de alquiler turístico una vez la actual moratoria dejará de estar en vigor. Eso ya no será posible, nos avanzaremos y modificaremos el Plan General para prohibir el alquiler turístico en cualquier vivienda; es decir, habrá un incremento de cero plazas en el futuro en Palma", ha explicado Martínez.

Del mismo modo, Cort incorporará a la nueva ordenanza cívica, ahora en exposición pública, que en toda Palma los 'take away' tendrán que limpiar en un perímetro de cincuenta metros en el exterior de su establecimiento. Igualmente, en las zonas turísticamente maduras de Playa de Palma, Cala Major y el Paseo Marítimo, existirá esa obligación para todos los locales.

Una tercera medida de competencia municipal será la modificación del Plan General para limitar los usos en todos los locales en esas zonas maduras como por ejemplo discotecas, salas de fiesta y bares que cierran tarde. "Las actividades legales implantadas continuarán, pero intentaremos que el futuro en esas zonas haya un equilibrio en la oferta. Si una vez aprobado cerrara una discoteca, el nuevo establecimiento que abra no podrá ser una discoteca", ha ilustrado el alcalde.

Las nuevas obligaciones para los 'take away' se incluirán ya en la nueva ordenanza cívica, por lo que entrarán en vigor en breve. Las otras iniciativas que necesitan de la modificación del Plana General entrarán en vigor de cara a la próxima temporada turística.

Iniciativas que no son de competencia municipal: límites de cruceros, tasas a los cruceristas y prohibición de 'party boat'

También son restrictivas las propuestas en las que el Ayuntamiento tendrá que buscar la complicidad del Govern balear o del Consell de Mallorca, y que se debatirán en la mesa de expertos del Govern balear que estará coordinada por el economista Antoni Riera.

De este modo, Palma pedirá "regular de manera más firme, limitar o prohibir determinados cruceros". Martínez plantea permitir únicamente los de pequeña o mediana eslora, o los que solo puedan atracar en puerto base.

Otra propuesta es cobrar dos tasas a los cruceristas: una cuando lleguen al puerto y otra cuando accedieran a Palma. Y revisar al alza las tasas de basuras y agua de los cruceros y grandes yates en todos los puertos del municipio.

El Ayuntamiento también apuesta por "regular de manera más firme" los grupos organizados de turistas, así como un límite en el número de personas que hacen visitas turísticas con un guia.

Asimismo, Cort quiere prohibir las 'party boats' en todo el municipio, revisar al alza las tasas de basura y agua en todas las estancias turísticas vacacionales e incrementar las inspecciones para "erradicar" el alquiler turístico ilegal en la ciudad.

También planteará "regular o limitar el número máximo de coches de alquiler que pueden entrar en Palma". Y prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en la calle en todo el municipio, aunque se contemplarán excepciones.

Martínez también propone crear más aparcamientos disuasorios y mejorar las frecuencias del transporte público al centro de la ciudad, y reclamará más efectivos policiales para vigilar el municipio.

Asimismo, propondrá crear una tasa especial de residuos para 'take away' del centro de la ciudad, así como heladerías, cefeterías y pastelerías que ofrecen su producto para llevar.