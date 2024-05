La izquierda critica el "golpe de timón" de Jaime Martínez en turismo: "Propone límites que ha rechazado"

Los grupos municipales del PSOE, Més per Palma y Podemos han acusado al alcalde Jaime Martínez de plantear límites al turismo que hasta ahora venía rechazando. En este sentido, los tres partidos de izquierda han recordado que esta legislatura han presentado iniciativas como la prohibición del alquiler turístico en la ciudad, la entrada de coches de alquiler o los límites a la llegada de cruceros que no han salido adelante al encontrarse con la oposición del PP y Vox.

El alcalde ha anunciado esta mañana una batería de propuestas para "restringir, limitar o prohibir" la actividad turística en el municipio que serán debatidas en el pleno de este jueves.

"El alcalde llevaba veinte días de silencio sobre la saturación turística y hoy ha comparecido con ideas, pero sin ninguna propuesta concreta. Martínez tiene la oportunidad de aprobar las propuestas que hemos presentado los socialistas y que la semana pasada el PP rechazó", ha señalado el portavoz del PSOE, Xisco Ducrós.

"También le pedimos que revierta su decisión de permitir nuevas plazas turísticas en edificios catalogados. Y lamentamos que no se haya convocado el Consell Social de la ciudad para tratar la situación de saturación turística, ni que se haya hablado con los grupos políticos del Ayuntamiento sobre este tema", ha señalado Ducrós.

Finalmente, "echamos de menos medidas en materia de vivienda como controlar y regular los precios del alquiler, y un plan específico para apostar por la vivienda pública".

Més per Palma, por su parte, ha señalado que las propuestas de Martínez son "una muestra más de su improvisación y falta de proyecto". "Ha votado en contra de muchas de estas medidas que ha propuesto. No solo en los últimos meses, también esta última semana con la limitación de coches de alquiler o la llegada de cruceros, iniciativas que en Més per Palma hemos propuesto reiteradamente", ha indicado el regidor Miquel Àngel Contreras.

Asimismo, ha señalado que "es incoherente con el hecho de que Martínez vote a favor de ampliar el aeropuerto de Palma o de su propuesta de macroampliación del puerto. Es evidente que el PP quiere ganar tiempo; han defendido un modelo que nos complica la vida a los residentes, y ahora por su miedo a las movilizaciones sociales no saben ni qué hacer, ni qué decir", ha concluido Contreras.

Lucía Muñoz, regidora de Podemos, se ha expresado en términos similares en la red social X. "Prohibir el alquiler vacacional en todas las viviendas, las restricciones a los cruceristas o limitar los coches de alquiler son propuestas que el PP rechazó en comisión sin dar ninguna explicación este mismo lunes", ha destacado la concejala.

"Este golpe de timón un día antes del pleno sin darnos tiempo para estudiar las medidas en una táctica para comprar la paz social", ha añadido Muñoz.