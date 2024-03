El Ayuntamiento espera derribar el lunes la vivienda de la calle Polvorín para que los desalojados puedan volver a sus casas

El Ayuntamiento de Palma espera ejecutar la demolición de la vivienda siniestrada de la calle Polvorín el próximo lunes. El regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, ha firmado esta mañana un decreto para derribar la casa "con la máxima inmediatez posible" para que los 28 vecinos de las viviendas colindantes desalojados puedan volver a sus hogares.

La fecha señalada es el lunes porque hay unos días de tramitación entre la firma del decreto y la entrada en acción de la excavadora.

"Hay algunos vecinos agitados por las circunstancias, por lo que ejecutaremos con la máxima urgencia la demolición de los elementos existentes que tienen un riesgo de caída. Queremos garantizar la seguridad de los edificios colindentes y que las 28 personas desplazadas puedan volver a sus residencias con seguridad", ha subrayado el regidor de Urbanismo.

Hace una semana Fidalgo ya firmó el decreto de medidas cautelares para derribar la vivienda después de que los técnicos declararan en ruina técnica descartando la opción de una reforma para apuntalarla.

El Ayuntamiento tiene prisa porque la casa siniestrada, ubicada en el número 7 de la calle Polvorín, puede arrastrar a las viviendas colindantes en caso de que colapse de manera no controlada. De este modo, los vecinos desalojados tres edificios próximos no podrán volver a sus hogares hasta que no se haya materializado la demolición.

El pasado 26 de febrero la planta interior de la vivienda se vino abajo. Justo ese día el propietario había iniciado una reforma. Los tres albañiles que se encontraban trabajando en ese momento salieron milagrosamente cuando la estructura empezó a ceder, por lo que el inicidente se saldó sin víctimas.

"Una inestabilidad cercana al colapso"

El Ayuntamiento ordenó desalojar a 28 vecinos de tres edificios colindantes porque una inspección municipal vio riesgo de derrumbe inminente de la fachada de la vivienda siniestrada. "Se ha hundido la totalidad de los forjados y la cubierta, quedando las fachadas con la base desplazada hacia el interior y la parte superior abierta hacia fuera, generando una inestabilidad cercana al colapso", describe el informe.

De este modo, concluye que tres edificios cercanos ubicados en los números 5 y 9 de Polvorín, y en el 94 de Robert Graves, corren riesgo de verse afectados.