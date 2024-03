El Ayuntamiento demolerá la vivienda siniestrada de la calle Polvorí la próxima semana por "riesgo de derrumbe inminente"

El Ayuntamiento de Palma espera ejecutar la demolición del edificio de la calle Polvorín que colapsó la semana pasada "en el plazo de diez días". El regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, ha firmado esta mañana el decreto de medidas cautelares para derribar la vivienda después de que los técnicos la hayan declarado en ruina técnica y descartado la opción de una reforma para apuntalarla.

El regidor espera que el derribo se ejecute "en el plazo de diez días". El Ayuntamiento tiene prisa porque la casa siniestrada, ubicada en el número 7 de la calle Polvorín, puede arrastrar a las viviendas colindantes en caso de que colapse de manera no controlada. De este modo, los 27 vecinos desalojados tres edificios próximos no podrán volver a sus hogares hasta que no se haya materializado la demolición.

"La propiedad tiene un plazo de seis meses para derribar la vivienda, pero ya nos ha comunicado que no tiene capacidad de hacerlo por sus medios. Así que el Ayuntamiento procederá de manera subsidiaria en el menor tiempo posible para que las familias desalojadas puedan regresas a sus casas cuanto antes", ha indicado Fidalgo.

El propietario tendrá que abonar después la factura de la demolición.

"Riesgo de derrumbe inminente"

"Todavía no pueden volver, no por un capricho del Ayuntamiento, sino porque las estructuras tienen riesgo de derrumbe inminente y debido al desnivel que hay en esa calle podrían caer sobre otras edificaciones existentes", ha explicado el titular de Urbanismo.

Fidalgo ha señalado que se siguen investigando las causas del colapso.

El derrumbe se saldó sin víctimas. La casa, un edificio antiguo de dos plantas, estaba siendo sometida a unas obras de reforma que empezaron el mismo día del siniestro.