Los vecinos de Santa Catalina y Son Espanyolet en Palma reciben un mensaje polémico en sus buzones: "¿Quieres vender tu casa?"

Los vecinos del barrio de Santa Catalina y Son Espanyolet en Palma encontraron el viernes por la tarde en sus buzones un flyer que contenía un mensaje muy diferente al que están acostumbrados. Hay que recordar que son barrios donde bullen las transacciones inmobiliarias y donde los vecinos de toda la vida están desapareciendo.

Antònia Vidal, de la Plataforma Vecinos de Son Espanyolet, explica que vio a un grupo de jóvenes -ahora saben que es el colectivo que se hace llamar Brunzit - repartir estos folletos el viernes por la tarde en el barrio. “Yo no sabía qué había dentro, y me sorprendió ver su contenido”, comenta. “Pero como plataforma no tenemos opinión sobre si vende la casa a un extranjero o no, nuestra lucha es el alquiler turístico”, comenta.

Ilustración del Hostal Cuba

En concreto, en la tarjeta hallada en los buzones, en una parte puede verse una magnífica ilustración del barrio de Santa Catalina, con el Hostal Cuba en primer término, y con tres personajes principales: Se sobreentiende que en la escena entra una pareja de extranjeros, mientras la abandona una anciana mallorquina. Arriba puede leerse: “Para que ellos lleguen, ella ha de marcharse”.

Folleto enviado a los vecinos. / Brunzit

Campaña contra la gentrificación

El reverso parece una de las múltiples publicidades de inmobiliarias donde al vecino o residente que las recibe se le propone vender su casa. “¿Quieres vender tu casa?”. Pero en cuanto se lee más, enseguida uno sabe que se trata de otra cosa bien distinta, una crítica directa a ese sistema: “¿No sabes pronunciar el nombre de la inmobiliaria? No la vendas. Facilita que las vecinas se puedan quedar en el barrio. No quieras hacerte millonario: la vivienda es un derecho, no una mercancía. *Todo esto también se aplica al alquiler”.

Esta campaña contra la gentrificación y turistización en Palma la firma el colectivo activista Brunzit.