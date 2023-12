El conflicto laboral que se vive en Emaya y que ha desembocado en acusaciones cruzadas de acoso entre varios trabajadores ha llegado al pleno del Ayuntamiento de Palma que se celebra hoy. Los grupos han debatido una proposición de Vox para que la empresa pública readmita a tres trabajadores despedidos, miembros de un sindicato cercano al partido de Fulgencio Coll. La moción no ha salido adelante por la abstención del PP, que rechaza una readmisión hasta que no concluyan los procesos judiciales abiertos.

"Me han acosado, pero me han despedido a mí", ha señalado José Villanueva, representante de Vox en el consejo de administración de Emaya y anteriormente líder del sindicato UTSE, después de intervenir en el pleno.

Villanueva fue despedido acusado de acoso a otros compañeros y revelación de secretos previamente a una convocatoria de plazas en Emaya. Un juzgado de instrucción acaba de absolverle de este último delito, pero en febrero tiene otro juicio por acoso junto con otros dos compañeros.

"Las once personas que dicen que se sienten acosadas son cinco directores que se han blindado. Otro es el exgerente de la empresa. Hay un jefe de sector al que pusieron a dedo. Y otro que se siente acosado es el presidente del comité de empresa porque le dije que firmó un convenio en contra del 70% de la voluntad de los trabajadores. Y dice que le mirábamos mal. También los hay que me han denunciado por acoso y en el juzgado dijeron que no me conocían", ha subrayado Villanueva, que se ha presentado como una víctima represaliada por hacer comentarios críticos contra la empresa.

"Fui de relleno en las listas de Jorge Campos"

Villanueva no ha ocultado su filiación a Vox. "Llevo ocho años en el consejo de administración de Emaya. En la anterior legislatura fue en las listas y en estas últimas elecciones fui de relleno en las listas de Jorge Campos. También me presenté en Esporles porque me lo pidieron", ha destacado. "Antes de estar en Vox estuve 28 años en el PP, en distintas ejecutivas", ha añadido.

Villanueva ha señalado que fruto de la gestión de la anterior dirección de Emaya "somos la ciudad más sucia de España, y empeorando".

Pese al llamamiento de Coll a readmitirlo argumentando su sentencia favorable en primera instancia, el trabajador no será de momento readmitido porque Emaya ha recurrido la decisión al TSJIB. "Que decidan los jueces", ha señalado Llorenç Bauzà, regidor de Medio Ambiente y presidente de Emaya.

También han asistido al pleno representantes de otros sindicatos que rechazan la readmisión de los trabajadores despedidos hasta agotar todas las vías judiciales. Vicente Vilches, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Emaya (SITE), ha acusado a Villanueva de haber dicho "muchas mentiras".

Vilches ha puesto en duda la versión de su excompañero de que él es la víctima de acoso y no un acosador. "Eso está por ver. Si yo me siento acosado, activo el protocolo de acoso, y que yo sepa ellos no lo han activado. En cambio, hay once personas que sí lo han activado", ha señalado.

"Hay preocupación en la plantilla porque, ¿cómo vas a poner a una víctima frente a su verdugo? Incluso supuestamente han acosado a miembros de su propio sindicato. Hay un protocolo que reconoce el hostigamiento severo hacia ciertas personas", ha afirmado Vilches, que pide a Emaya que recurra a todas las instancias posibles antes de readmitir a los despedidos.

"Pedimos que se agoten todas las vías para recurrir porque si no se crea una discriminación. No puede ser que quien tenga poder para llegar a un partido político, pueda presionar para que se le readmita. Y si la justicia les da la razón, seré el primero que pediré que vuelvan a Emaya", ha manifestado este representante de SITE.

En todo caso, ha descartado una huelga como solicita el sindicato CCOO. "Nosotros no planteamos movilizaciones, agotaremos los plazos legales que fueran pertinentes. Somos un sindicato pequeño, pero responsable. Y para no enfrentar todavía más a los trabajadores con la ciudadanía, agotaremos todos los procesos legales", ha indicado.