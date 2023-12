Movilización ciudadana en Mallorca con la Plataforma contra los Megacruceros para pagar la multa de 4.000 euros al velero Rafel Verdera La entidad logra en solo dos días 2.000 de los 4.000 euros de la multa por la protesta contra la llegada a Palma del crucero 'Wonder of the Seas', el buque turístico más grande del mundo