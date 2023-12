Ni la lluvia, ni el día festivo han disuadido a los ciudadanos de Palma de acudir a la apertura de la primera tienda que la cadena alemana de droguerías Rossmann ha abierto en Nou Llevant. Las colas en caja daban la vuelta al establecimiento y, según han afirmado algunos clientes, la espera fuera de la tienda ya comenzaba de madrugada.

"Sin duda ha sido un gran recibimiento", ha señalado a este diario la responsable de tienda Judit Zurita, que ha mostrado su sorpresa por la buena acogida de los clientes: "Nosotros hemos entrado a las ocho de la mañana y ya había gente fuera esperando. Había un chico tumbado y todo, no sé desde cuándo llevaría ahí", ha desvelado con asombro. Entre risas, ha señalado además que mientras daban los últimos retoques a la tienda "¡la gente se colaba para entrar ya!".

El nuevo establecimiento ofrecía un total de cincuenta cheques de descuento (que iban de los 5 a los 100 euros) para los primeros clientes y "se han esfumado en solo unos minutos", ha comentado Zurita, que ha explicado que además de este obsequio, la tienda tendrá un 10% de descuento adicional en todas las compras hasta el 15 de diciembre y el 20% extra en todos los productos de maquillaje.

La responsable de tienda ha explicado que debido a las largas colas que había en caja se ha tenido que habilitar un tercer terminal auxiliar para poder cobrar a los clientes de forma más rápida.

Según ha relatado, son un total de siete personas en plantilla, "además de cinco empleados desplazados de la tienda que se quemó en Manacor", un refuerzo esencial con el que contarán estos primeros días de apertura. Llevan trabajando en el establecimiento, situado en el número 5 de la Avinguda de Mèxic, desde el veinte de noviembre y este viernes, tres semanas después, no dan abasto, "a ver qué tal se nos da el día, porque no paramos", ha dicho Zurita mientras acudía al reclamo de una clienta.

Comparar precios

Tahsin Gocmezcan y su mujer, Antonia Salas, no han querido perderse la apertura de Rossmann, que estaban esperando con ganas. Son asiduos de otro establecimiento germano muy conocido en la isla, Müller, y tenían ganas de comprobar si el nuevo establecimiento era más barato. ¿El resultado? Se han ido a casa con tres bolsas llenas de los productos más ofertados. "El enjuague bucal está a 0,89, baratísimo. Tenemos dos casas con dos baños cada una, así que nos llevamos cuatro. Son productos que no caducan y hay que aprovechar", cuenta Salas. Gocmezcan, por su parte, explica que aunque algunos productos son más caros que en el otro establecimiento, otros "están muy bien de precio". "He comprado unas gafas para leer que en la farmacia me cuestan más de veinte euros. Aquí me han costado cinco", revela.

Carlos Guilmaín y Mari Carmen Pérez tampoco se lo han pensado dos veces. Cuentan que desde que se enteraron de la apertura del establecimiento ya han ido consultando sus precios y tenían ganas de que llegara el día. "Yo en cuanto vi que ponían la tienda aquí me bajé el folleto rápidamente en el móvil y vi que los precios estaban muy bien", ha señalado Guilmaín. También son asiduos al otro establecimiento germano y "queríamos ver la diferencia de precios que hay entre uno y otro", han apuntado.

Productos que "han volado"

Zurita ha destacado que algunos productos "han volado" ya, a las 10.30 de la mañana, de la tienda. "La crema de caballo para el dolor muscular se ha esfumado, ya solo queda un bote, y lo mismo ha pasado con productos como el gel de tulipán negro o el suavizante de Vernel", ha apuntado.