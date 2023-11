El Ayuntamiento de Palma rebaja un 80% las multas a las gasolineras por un error en la valoración del suelo

El Ayuntamiento de Palma ha tenido que rebajar la cuantía de las multas que notifica a la propiedad de las gasolineras de Avingudes y plaza Progrés por un error en la valoración del suelo que ocupan. El recorte es significativo: de 34.118 euros a 7.523, casi un 80% menos.

Cort reconoce un error catastral que le ha obligado a corregir a la baja las multas coercitivas que el anterior equipo de gobierno impuso a Febrer S.A., propiedad de las gasolineras, por desoír la orden de desmantelarlas. Entonces estimó la cuantía de las sanciones aplicando un 5% del valor del terreno ocupado, que estableció como residencial. Sin embargo, una comprobación en el catastro ha puesto de manifiesto que el suelo tiene un uso terciario y por tanto cuenta con menor valor.

La regidoría de Govern Interior, Función Pública y Hacienda que dirige Mercedes Celeste ha echado mano de la calculadora para reformular los números. De este modo, la cuantía de la multa a la gasolinera de la plaza Progrés que inicialmente se estableció en 7.039 euros se cifra ahora en 2.962 euros. Y el importe de la sanción a la estación de la avenida Gabriel Alomar se reduce de 27.078 euros a 4.560. En total, 7.523 euros.

El Ayuntamiento ha notificado —y cobrado— entre cinco y seis multas desde abril a Febrer S.A. por no acatar la orden de cese de actividad decretada al no contar con autorización para ocupar el dominio público desde 2008. Aunque el anterior equipo de gobierno aprobó la imposición de una multa cada ocho días, lo cierto es que el Consistorio no ha podido alcanzar ese listón de notificaciones por falta de recursos.

Facturan miles de euros al día

El Ayuntamiento tendrá que devolver a la empresa las cantidades que le ha cobrado indebidamente, además de aplicar el nuevo baremo en futuras notificaciones. La propiedad abonará una quinta parte de lo que pagaba anteriormente, cantidades más que asumibles para dos gasolineras que facturan miles de euros cada día.

Tanto Cort como la propiedad siguen valorando la posibilidad de alcanzar un acuerdo que desbloquee un conflicto que ha encallado en los tribunales y que amenaza con alargarse durante muchos años. La propuesta pasa por ‘indultar’ a la gasolinera de Avingudes, que continuaría operando algunos años más —y pagando las tasas correspondientes—, a cambio de desmantelar ya la de plaza Progrés, que se levanta en un entorno objeto de un ambicioso plan de reforma. Además de tener un expediente por vertidos en el subsuelo. Precisamente Febrer S.A. también tiene puesto un contencioso contra ese proyecto.

Cort espera llegar a un acuerdo que resuelva el conflicto y de paso evitar el hipotético pago de una indemnización de ocho millones de euros, cantidad que le reclamará la propiedad si tiene que desmantelarlas y después obtiene una victoria judicial.