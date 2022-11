Las gasolineras de Avingudes y Progrés se enfrentan a una multa del 5% de su valor

La propiedad de las gasolineras de la Avinguda Gabriel Alomar i Villalonga y de la plaza Progrés se enfrenta a una multa del 5% del valor de las instalaciones, que será reiterada cada ocho días, si a las 24 horas del jueves de la próxima semana no han cerrado. Además de esta sanción, el Ayuntamiento puede solicitar para la ejecución del lanzamiento al auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

El cese de la actividad de ambas estaciones de servicio es una "consecuencia inmediata del desahucio administrativo» aprobado en la junta de gobierno celebrada el pasado 26 de octubre por el que se concedía un plazo de ocho días hábiles para que se procediera al desalojo del dominio público municipal ocupado por ambas instalaciones de servicio, por haberse declarado la caducidad y la extinción de los permisos que legitimaban ambas ocupaciones.

Fuentes municipales han indicado que el plazo de diez días naturales para que se procediera a la notificación del acuerdo municipal, que también incluye el desmantelamiento de las instalaciones de ambas gasolineras, finalizó el lunes de esta semana, por lo que, a partir de ayer, martes, comienza a contar el plazo de ocho días hábiles para que, por parte de la propiedad, se proceda al cese de la actividad.

Este plazo finaliza a las 24 horas del jueves de la próxima semana por lo que, en principio, el viernes ambas estaciones deberían estar cerradas al público.

Esta situación es probable, no obstante, que no se de, puesto que desde la empresa propietaria de ambas estaciones de suministro de carburante, gasolineras Febrer, han manifestado que esta cuestión se encuentra «sub iúdice» y han declinado realizar cualquier declaración al respecto.

Tampoco han aclarado si la empresa presentará un recurso contencioso administrativo contra la resolución municipal, algo a lo que tienen derecho, y solicitarán al juez la paralización del acuerdo. Desde el Ayuntamiento se recuerda, no obstante, que a no ser que haya una resolución judicial expresa, la orden municipal se debe cumplir independientemente de la presentación del recurso o no.

Los empleados de una de las dos gasolineras desconocían el lunes cuál va a ser su futuro, aunque uno de ellos manifestó que desde la empresa les habían trasladado que estuvieran «tranquilos».

Cabe recordar que la empresa, además de las dos gasolineras que ocupan terrenos municipales y cuya concesión ha finalizado desde el 7 de noviembre de 2008, aunque en este caso estén a nombre de la empresa Pedro A. Llompart Moragues y Antonio Pieras Planas S. A, explota otras 17 estaciones de servicio en Mallorca.

En el expediente se pone de manifiesto que ambas estaciones no han abonado al Ayuntamiento canon ni tasa alguna por la ocupación del dominio público municipal desde 1985, fecha que después se ha matizado afirmando que «desde la informatización de las liquidaciones al Ayuntamiento, a partir de 1998, «no se ha realizado pago alguno y así consta acreditado».