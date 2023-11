PSOE y Més per Palma han advertido hoy de que los presupuestos de la EMT para 2024 incluyen un aumento del precio de los billetes. Hay que recordar que el 1 de enero desaparecerá la gratuidad del bus.

Los números presentados hoy en el consejo de administración de esta empresa pública prevén un aumento de los ingresos de seis millones de euros y un descenso de pasajeros, de los 51 millones de este 2023 a 50 millones en 2024. El regidor socialista y exregidor de Movilidad, , Xisco Dalmau, estima que 3,5 millones de euros de los seis millones previstos de nuevos ingresos provendrán del encarecimiento de las tarifas.

Según sus cálculos, el precio medio del billete pasaría de 0,73 euros a 0,80. "No sabemos si subirá el billete sencillo o se eliminará alguna de las bonificaciones que existían antes de la gratuidad", ha señalado Dalmau, que considera que la previsión de cincuenta millones de pasajeros para 2024 "es muy poco realista".

Asimismo, PSOE y Més per Palma también han denunciado que con una inversión prevista de solo cinco millones de euros para la flota de la EMT "no se podrán comprar nuevos autobuses, solo renovar los que se averíen".

El Ayuntamiento de Palma ha presentado hoy los presupuestos de la EMT, la Empresa Funerària, Emaya y la SMAP (aparcamientos y Bicipalma) a los consejos de administración de cada una de las empresas, donde los partidos de la oposición tienen representación.

El PP y Vox están ultimando las cuentas del año que viene y ayer presentaron los números del IME, PalmaActiva, el IMI, el Patronat Municipal de l'Habitatge y el Patronat Municipal de les Escoletes Infantils. En todos estos organismos autónomos se prevén recortes sociales incluyendo la eliminación del vale descuento para el pequeño comercio y la reducción de ayudas a las escoletes y los pisos sociales.

Aparcamientos de ejecución privada

La portavoz socialista, Rosario Sánchez, ha señalado que en el caso de las empresas públicas, se observa "un crecimiento vegetativo del gasto corriente derivado del incremento del IPC o de subidas salariales pactadas y un hachazo en las inversiones".

En este sentido, el PSOE y Més per Palma advierten de que el presupuesto de la SMAP no incluye ninguna inversión para aparcamientos disuasorios y públicos como los proyectados en la calle Metge José Darder, la plaza Progrés o la plaza de Toros.

"Solo hay previstos 200.00 euros para el proyecto, ejecución y concesión de los nuevos aparcamientos", señalan los socialistas, que indican que se volverá a épocas anteriores en los que los aparcamientos los construirán empresas privadas a cambio de su explotación durante 50 años.

En cuanto a Emaya, PSOE y Més per Palma advierten de otra caída de las inversiones. Y ponen como ejemplo que no hay previsto ni un euro para la renovación de contenedores, se estima una reducción del 50% en la partida para renovar la flota de vehículos u otro recorte del 50% para la compra de agua, una práctica corriente cuando en épocas de sequía los embalses de Cúber y el Gorg Blau no tienen sufientes reservas para abastecer a Palma.

Por su parte fuentes de la empresa pública han señalado que hay presupuestado un millón y medio de euros para la renovación de contenedores, cantidad reflejada en un contrato plurianual que, apuntan en Emaya, firmaron los propios socialistas.

Asimismo, la empresa pública afirma que no solo no se reduce la partida para la renovación de la flota de vehículos, sino que aumenta: de 2,7 millones de euros en 2023 a 4,7 millones de euros en 2024. También se ha incrementado la partida para personal, de 83,8 millones a 87,5. Ese incremento contempla una ampliación de la plantilla para seguir ejecutando el plan de choque de limpieza y el aumento pactado de los salarios.

La empresa pública tendrá cinco millones de euros más, una aportación del propio Ayuntamiento.