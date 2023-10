La Asociación de Usuarios del Tren de Mallorca ha censurado la aparición de goteras en las estaciones de Jacint Verdaguer y de Palma cuando llueve.

En nota de prensa, la Asociación ha advertido que las filtraciones de agua "no hacen ningún bien" a las estructuras de hormigón y hierro de las estaciones, apuntando como causa de estas que el soterramiento de la estación de Palma y la construcción de Jacint Verdaguer "se hicieron con un mal planteamiento, con prisas, mal acabadas y con los aislantes del agua de lluvia deficientes".

La Asociación ha criticado que "en el momento de la construcción, al Govern de turno le interesaban más los plazos de la obra, las prisas por la inauguración, la cuestión mediática y la imagen política del momento, que no la utilidad y la durabilidad de la construcción de las nuevas estaciones con el paso del tiempo".

En este sentido, ha reconocido que "no es fácil corregir ahora las deficiencias de una obra de tanta envergadura com las estaciones de Palma y Jacint Verdaguer y todo el corredor ferroviario soterrado de la ciudad". Sin embargo, ha alertado que "no hacerlo, a la larga puede tener consecuencias fatales para la solidez de la estructura de la propia construcción".