La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma, vuelve a recibir quejas de nuevo, esta vez por su ‘app’, MobiPalma, que lleva por lo menos dos días sin funcionar correctamente. En concreto, no está operativa la información de la frecuencia de las líneas ni las paradas, una de las funciones principales de la plataforma.

Usuarios de la EMT se han lanzado a las redes sociales a protestar por la avería y algunos alegan que la información de las pantallas tampoco es fiable. La empresa municipal, por su parte, publicó un comunicado ayer avisando de que la funcionalidad ‘paso por parada’ (que indica cuándo pasará exactamente el autobús) ha sufrido una «caída puntual» tanto en la página web como en la aplicación móvil por «motivos técnicos».

La empresa insistió en remarcar, tanto en el comunicado como en sus respuestas a los usuarios, que el servicio de los autobuses «se está prestando con normalidad», aunque la información no aparezca en las pantallas. En sus redes sociales también aseguraron que los técnicos de la empresa responsable del mantenimiento de la aplicación están trabajando por soluconar la incidencia «lo más rápido posible» y lamentaron las molestias.

Pese a las disculpas, las quejas no disminuyeron y se sumaron a las protestas por el mal funcionamiento de la aplicación en general: «La ‘app’ siempre pone horas que no son correctas», lamentaba una usuaria. «Se ha quedado obsoleta, ¿hay algún proyecto encima de la mesa para renovarla?», comentó otro usuario, que comparó MobiPalma con aplicaciones similares en otras ciudades. En su respuesta, la empresa le habló de una futura renovación integral del sistema de la información que se proporciona al usuario, incluida ‘app’ y página web, aunque no concretó más detalle.

La EMT acumula las críticas de la semana pasada, cuando trascendió el recorte de frecuencias las líneas como L19, L20, L29, L39 o L40, que ahora pasan cada más tiempo.