«Encontrar un taxi en Son Espases es misión imposible», es la conclusión de los testimonios reunidos dentro del hospital de referencia. Así lo afirma María Gravano, una paciente del Hospital que acababa de ser dada de alta. Esto no sucede tan solo en una de las paradas que hay en el hospital, sino en las dos. Una localizada en la planta -2, donde está el área de hospitalización de adultos, y en la de la planta 0, donde está la entrada a consultas externas.

«Los taxis tan solo aparecen a primeras horas de la mañana, a lo largo de la tarde y la noche no se ve ninguno», afirma Daniela Pieri, ayudante de dependienta del mercado localizado justo enfrente de la parada de taxi a la entrada de visitas a hospitalización en el nivel -2.

Daniela recalca que esto no sucede tan solo en esa parada, sino también en la que se encuentra en la planta 0. Una vez allí el panorama es muy parecido, la diferencia es que en este caso hay dos paradas de cuatro plazas con opción a estacionamiento. Otro dato curioso es que estos aparcamientos son empleados por los coches en vez de por los taxis, ya que al encontrarse vacías aprovechan.

Gravano comenta la inconformidad de esta situación que se repite más de lo normal. «Yo vengo muy a menudo porque he tenido varias caídas y siempre me encuentro lo mismo». Además señala un punto que «no es tenido en cuenta, cuando nos dan de alta no podemos ir en bus y necesitamos ir en taxi», ya que ese día justamente su hija no había podido ir a buscarla al hospital.

Otro testimonio explica la situación a la que se tuvo que se enfrentar cuando tuvo que ir a recoger a un familiar. «Cuando salí me encontré a cinco personas en silla de ruedas con sus familiares esperando a que llegara algún taxi». Otro testimonio relata la «indignación que sintió» al salir de visitar a un familiar ingresado que se disponía a salir sobre las 9 de la noche: «Tuvo que esperar bastante y al ver que no pasaba ningún coche pedir al hospital si podían facilitarle un taxi, a lo que respondieron que no. Posteriormente llamó al número de la empresa para pedir uno, esperó 20 minutos tras los cuales una voz automatizada le informó de que su taxi había sido cancelado porque no había vehículos disponibles en la zona». Estas son muchas de las «complicaciones» a las que se enfrenta un paciente recién dado de alta para poder volver a su casa y que, relatan los testimonios, «son inadmisibles».