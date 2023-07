Para los taxistas el verano es sinónimo de «mucho trabajo», afirma un trabajador de la plataforma de transportes.

Como el año pasado y los anteriores, el transporte es uno de los temas más tratados. «Faltan más vehículos», decía uno de los conductores. «Se necesita más refuerzo», afirma alegando que a pesar de haber recibido más taxis para la temporada, se necesita un mayor aporte de automóviles.

Por esta razón la parada de taxis del Borne se encuentra totalmente vacía a pesar de los turistas que cada dos por tres desembarcan de los cruceros que llegan al puerto.

Algunos tienen que recurrir a la parada de Antoni Maura porque no han podido coger un taxi. Esta situación la han experimentado unos turistas provenientes de Turín que desembarcaron de un crucero y afirman «que llevaban un tiempo esperando».

En varias entrevistas a los taxistas se llega al mismo punto que es que «tienen bastante trabajo», afirma Eli Muger, uno de los trabajadores que estaba en la estación de taxi de Antoni Maura.

Si bien esta situación de «productividad y ajetreo» se debe a los turistas, los locales parecen tenerlo un poco más complicado. Ya que en otras entrevistas se afirma que «el tiempo de espera es de unos diez minutos aproximados», afirmaba una palmesana que estaba esperando en la parada de taxis de plaza de España.

La reciente obra en la plaza de España provoca que los que esperan un taxi no sepan dónde resguardarse del sol ya que la parada no tiene ningún amparo para este calor.

Los taxistas se excusan

Un factor a tener en cuenta que los taxistas recalcan es que muchas veces uno de los elementos a tener en cuenta es la zona donde recogen a los clientes y el destino al que estos quieren dirigirse. Explican que «debido a los límites d velocidad y el carril bus VAO no tiene tiempo suficiente para hacer el servicio de manera rápida y que por esta razón «muchas veces no hay suficientes taxis en las paradas ya que los destinos son de larga distancia», según explica Muger, un trabajador de la plataforma.

Otro punto a destacar es la queja de los taxistas del límite de velocidad y el carril bus VAO, estas dos razones provocan que los taxis no pueden hacer algunos destinos porque no les da tiempo por el colapso por el tráfico. Así justifican que no es que no haya vehículos, sino que hay mucho tráfico.