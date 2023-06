El comisario de la Policía Local de Palma Antoni Morey ha cargado contra el alcalde en funciones de Palma, José Hila, al que acusa de cometer "fechorías, perversiones y agresiones gratuitas mal intencionadas" por haberle cesado durante la instrucción del "caso Cursach", en el que Morey estuvo imputado por obstruir la investigación, aunque su causa fue finalmente archivada.

Morey ha contestado en Facebook a la carta de despedida enviada por José Hila a los agentes del cuerpo de la Policía Local de Palma, en la que les agradece el trabajo realizado durante estos años.

"No le hablo como ciudadano (...), le hablo como funcionario de este ayuntamiento con 38 años de carrera, 25 de ellos ocupando puestos de alta responsabilidad", comienza la carta dirigida al alcalde. "No puedo aceptar su comportamiento y el de sus colaboradores en la mal denominada "causa policial", "Cursach" o lo que ustedes denominaron "la corrupción de la Policía Local". Usted nos trató de corruptos y delincuentes y no solo consintió las actuaciones inquisitoriales de un juez y un fiscal con agendas ocultas, sino que colaboró activamente con la represión que ejercieron sobre al menos treinta funcionarios de Policía totalmente inocentes como se ha demostrado sin ningún género de dudas".

La carta prosigue: "Hablo por mí, que era el jefe de la Policía en aquel momento. Usted me cesó, me expedientó, me suspendió de empleo y sueldo tres años y medio, e instó una orden de alejamiento de mi puesto de trabajo. También me trató de corrupto (...), pero cuando se demostró la gran mentira no se dignó pedir disculpas".

"No fueron errores", continúa Morey. "Fueron fechorías, perversiones, agresiones gratuitas mal intencionadas. Espero que las lleve siempre en la conciencia, si es que tiene". El texto va firmado: "Antoni Morey, comisario de la Policía Local"