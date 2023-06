José Hila, alcalde de Palma en funciones: «El gobierno de Jaime Martínez en Palma nacerá inestable»

José Hila sigue digiriendo un resultado electoral que no esperaba —«ha sido la campaña más bonita que he vivido»— y afronta una etapa en la oposición que puede tener fecha de caducidad. El vuelco electoral del 28M le ha privado de un tercer mandato al frente del Ayuntamiento y el día 17 cederá la vara de mando que ha ostentado seis de los últimos ocho años.

¿Va a estar en la oposición toda la legislatura?

Cogeré el acta el día 17. El tiempo irá diciendo, cuatro años es mucho tiempo, pero empezaré en el Ayuntamiento, sí.

Pero no garantiza que estará toda la legislatura.

Garantizo que estaré haciendo oposición, pero cuatro años es un tiempo muy largo. Como siempre he hecho, estaré a disposición de mi ciudad y de mi partido.

¿Estos días ha hablado con Francina Armengol?

Sí.

¿Qué se han dicho?

Que hemos conseguido más votos que en 2019. Es evidente que hemos perdido las elecciones, pero tenemos un partido unido y una base sólida sobre la que trabajar. Si hacemos una oposición clara, contundente y cerca de la ciudadanía, dentro de cuatro años tenemos una oportunidad de volver a gobernar.

¿Cómo fue el lunes 29 de mayo?

Raro. Primero tienes que entender lo que ha pasado. Estábamos muy contentos con la campaña electoral, por cómo nos recibía la gente. Ha sido la campaña más bonita que he vivido por el apoyo que recibíamos de la militancia y la ciudadanía. El lunes reflexioné sobre por qué aquel resultado si la campaña había ido tan bien.

¿Y qué conclusión sacó?

Hay varias. Hemos subido en votos, yo ahora tengo más votos que cuando me invistieron alcalde en 2019 y en 2015. Cada convocatoria electoral hemos tenido más votos, pero esta vez no nos sirve para sumar. Hemos ganado en 19 barrios y eso es muy importante para el futuro porque normalmente cuando pierdes, pierdes votantes, pero esta vez no ha sido así. También creo que muchos votantes de derechas han votado en clave de elecciones generales, pensando en Madrid.

Haga autocrítica. ¿Por qué ha perdido la alcaldía?

No hemos conseguido ampliar la base de nuestro electorado. Hemos tenido el respaldo de los votantes socialistas, pero no hemos conseguido que nos voten de otros posicionamientos políticos. Seguramente no les hemos seducido.

Admita al menos que Palma está sucia.

Eso no lo tengo que decir yo, lo tienen que decir los ciudadanos. Es un tema histórico que hay que mejorar. Desde que estoy en el Ayuntamiento, en la oposición o en el gobierno, ha sido un tema recurrente. Los gobiernos tienen que seguir poniendo medios, pero también hay que implicar más a la sociedad.

Jaime Martínez considera que puede gobernar el Ayuntamiento en minoría buscando apoyos puntuales de Vox, pero también del PSIB. ¿Eso es posible?

Eso es un gobierno muy inestable para una ciudad tan compleja, dinámica y potente como Palma. Nacerá inestable y no es bueno para la ciudad.

¿Pero ustedes tenderían la mano para buscar acuerdos importantes como la aprobación definitiva del Plan General?

Lo que diría es que el PP ha empezado mal. Lo único que dicen es que desharán todo lo que hicimos. Es difícil apoyar a alguien cuyo único objetivo es deshacer todo lo que has hecho por esta ciudad. Lo que diría al PP es que empiece a hacer propuestas en positivo y deje esa manera de hacer política tan antigua y que yo no practiqué. Por ejemplo, yo me encontré con un Palacio de Congresos que empezó haciendo el PP y que estaba abandonado. Lo terminé y ha sido bueno para la ciudad, pero era un proyecto del PP. Si quieren acuerdos, que cambien de actitud y que no pierdan tiempo y el dinero de la ciudad en deshacer lo que han hecho los demás, si no que sumen nuevos proyectos para la ciudad.

Una de las cosas que el PP deshará es el tranvía. ¿Qué pasará con los 185 millones de euros comprometidos por Pedro Sánchez?

Yo sé lo que he conseguido del Gobierno de España para invertir en Palma, ahora quiero ver qué consigue el PP. Si no se hace el tranvía, ese dinero no vendrá porque el Gobierno de España no financiará otras cosas que ya tienen financiación de fondos europeos. Por ejemplo, la EMT está renovando la flota con autobuses eléctricos y de hidrógeno.

Ustedes llevaban años hablando del tranvía. ¿No han tenido tiempo para ponerlo en marcha antes?

Bueno, conseguir 185 millones de euros del Gobierno de España no es tan fácil. Hemos conseguido unos proyectos de financiación del Gobierno espectaculares, y hay diferentes grados de ejecución. Yo empecé a gobernar con el PP y Mariano Rajoy no dio un duro para Palma. También quiero recordar que hubo una pandemia, fueron dos años muy duros. Aparte del tranvía, conseguimos 180 millones para la depuradora, 42 millones para el Paseo Marítimo y que el Gobierno comprara los terrenos del Ministerio de Defensa por 42 millones de euros. Quiero ver si el PP lo supera.

¿La cesión de Son Busquets por parte del Ministerio de Defensa está en el aire?

No. El Ministerio de Defensa vendió los terrenos al Ministerio de Agenda Urbana, que se ha comprometido a hacer el plan urbanístico con el Ayuntamiento de Palma. Y después a desarrollar los terrenos y construir las viviendas. Es una inversión muy importante del Gobierno en Palma y se tiene que mantener.

Aparte del tranvía, ¿Qué proyectos de transformación de la ciudad se van a quedar en un cajón?

Lo iremos viendo. No sabemos muy bien qué quieren hacer en Son Busquets, también planteaban hacer cambios en el Paseo Marítimo. La realidad les demostrará que muchas cosas que dicen no se pueden hacer. Para nosotros fue muy importante invertir en los barrios porque el PP solo invertía en el centro, y no todos los proyectos son grandes obras. También hemos arreglado parques, calles y colegios, que cuando llegué estaban abandonados. Estoy orgulloso de eso y de grandes proyectos como Nuredduna, la renovación de la EMT y Bicipalma, o el nuevo parque de Ponent que está en obras y que será el mayor de la ciudad.

PP y Vox ganaron en la calle Nuredduna. ¿Le merece alguna reflexión?

Allí el PP gana históricamente, aunque nosotros subimos en votos. En todo caso los ejes cívicos son de la ciudad, no de unos vecinos en concreto. Nuredduna significa abrir los barrios y conectarlos con el centro. Cuando hay una ola de derechas, en los barrios más acomodados de la ciudad se vota más a la derecha.

Después de dos legislaturas progresistas, ¿Palma es más amable con los peatones?

Sí, y se va a demostrar porque van a retroceder muchas de nuestras medidas. Hemos bajado la velocidad a 30, hemos ampliado aceras y hemos hecho calles peatonales.

Pero los coches siguen dominando la calle. ¿Les ha faltado aplicar medidas más valientes, y puede que más impopulares, para ponérselo más difícil a los conductores?

Los cambios son progresivos. Si eres constante dando alternativas, la gente acaba dejando el coche. La EMT ha incrementado un 50% sus usuarios, muchos de los cuales iban en coche. Y el éxito de Bicipalma reduce los viajes cortos que antes se hacían en coche.

Se cumple un año de aquella tormenta política desatada por la organización del Orgullo. ¿Ha sido su peor momento como alcalde?

No, fue la pandemia con diferencia. Afectó a muchas personas, moría gente y hubo que cerrar una ciudad. Lo otro fue un momento difícil, sí, y en su día pedí disculpas y tomé medidas.

¿Cree que aquello, un año después, les ha pasado factura en las elecciones?

Nosotros hemos subido en votos. Se ha votado en otras claves, no solo en clave local.

No va a poder inaugurar como alcalde ni la nueva plaza España ni el nuevo Paseo Marítimo. ¿Empezaron demasiado tarde con dos proyectos tan importantes para la ciudad?

Hemos hecho proyectos sin parar, hay muchas cosas que están en marcha o acabadas: centros de día, bibliotecas, calles, transporte público, el tanque de tormentas... He conseguido evitar que se vierta el agua al mar y tener que cerrar las playas.

¿Por qué obra o proyecto le gustaría que fuera recordado como alcalde?

Me gustaría ser recordado por ser un alcalde cercano y a pie de calle. Y por haber conseguido proyectos muy importantes como el Paseo Marítimo, acabar con los vertidos, Nuredduna, la revolución de la EMT o Bicipalma. Y hemos conseguido nuestro reto más importante cuando llegamos en 2015: llegar al pleno empleo. Ya no nos acordamos, pero en aquel momento había recortes, mucha gente sin trabajo y sin llegar a fin de mes. Tras estos ocho años me voy con unas cifras de empleo muy buenas.