Este jueves a primera hora de la mañana ha hecho escala en el puerto de Palma el lujosísimo buque de crucero Seven Seas Grandeur, barco que visita Palma por primera vez.

Se trata de una nave construida en Italia, concretamente en los astilleros Fincantieri en Ancona, y pertenece a la naviera Regent Seven Seas habiendo entrado en servicio muy recientemente, concretamente fue entregado a el pasado noviembre, celebrándose su bautizo oficial en Miami el 10 de diciembre. Sus dimensiones son eslora 224 metros, 31 de manga y 55.254 toneladas de registro. Su capacidad es de sólo 744 pasajeros alojados en 372 camarotes, todos ellos con terraza, con una tripulación compuesta por unos 548 miembros.

El buque como se ha comentado es de gran lujo, contando a bordo una gran y exquisita oferta culinaria, disponiendo restaurantes como el Compass Rose, el Prime 7, especializado en carnes, el Chartreuse de comida francesa, el Sette Mari en La Veranda con comidas inspiradas en los sabores de Italia o el Pacific Rim de cocina asiática. Incluso el buque tiene un centro donde se hacen demostraciones culinarias y se imparten clases practicas.

Obras de arte

Asimismo el Seven Seas Grandeur se destaca por la impresionante colección de obras de arte que decoran el buque y que está compuesta por 1.600 piezas entre las que destaca el Journey in Jewels, un huevo Fabergé, que adorna el atrio del buque, también se incluyen varios Picasso y un gran un tapiz tejido a mano diseñado por el artista brasileño Walter Goldfarb.

La naviera Regent Seven Seas dispone actualmente de seis buques y desde el año 2014 pertenece al grupo Norwegian Cruise Line Holdings.

Primera visita a Palma del 'Seven Seas Grandeur' / Manuel R. Aguilera

El Seven Seas Grandeur tiene dos buque gemelos el Seven Seas Explorer, y el Seven Seas Splendor , ambos muy conocidos en el puerto de Palma.

El buque es esta ocasión llegó procedente de Barcelona dentro de un crucero que se inició esta ciudad y en que tiene previsto visitar además Sete(para donde partió), Marsella, St Tropez, Mónaco, Livorno y Civitavecchia donde finalizará el próximo 1 de mayo

Para esta temporada están previstas varias escalas más de este buque, la primera para dentro de unos días, concretamente el próximo seis de mayo.