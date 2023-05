Obras en la plaza de España de Palma: Patrimonio ordena encontrar el antiguo puente para desviar las canalizaciones

El departamento de Patrimonio del Consell de Mallorca ha ordenado encontrar el antiguo puente que yace en la Porta Pintada para determinar por dónde tienen que pasar las canalizaciones de agua que se están instalando.

Una vez paralizadas las obras, una arqueóloga contratada por la institución insular está dirigiendo las catas, que tienen que ser más profundas para llegar a detectar el trazado del antiguo puente. En cualquier caso, desde Patrimonio no han especificado cuánto tiempo podrían demorarse estos trabajos.

Mientras Cort y Consell tratan de hallar la fórmula para que las obras afecten lo menos posible a los restos arqueológicos, parte de la intervención continuará paralizada, después de que el viernes trascendieran los destrozos a la antigua muralla renacentista. Ahora, los técnicos del Consell han dado instrucciones a los obreros de cómo hacer las nuevas catas. Supervisaron los trabajos ayer por la mañana y regresan este martes para controlar que no se vuelven a dañar los restos arqueológicos.

Esta es la versión que han ofrecido fuentes del Consell de Mallorca; sin embargo, el primer ciudadano que dio la voz de alarma por los destrozos en la muralla, el arquitecto Biel Fuster, quien hizo llegar a Arca las imágenes de los destrozos que posteriormente sembraron la polémica, ha insistido en que las obras continúan atentando el patrimonio, que todavía se sigue dstruyendo la muralla y que incluso se han encontrado más restos arqueológicos que los operarios están tapando para zanjar la polémica.

Este vecino, que alega que pasa todos los días por la zona porque trabaja cerca, asegura que ha visto cómo están destrozando otra parte de la muralla de marés ubicada en otro extremo de la plaza. Cabe recordar que los restos arqueológicos están soterrados por toda la plaza, y aunque las obras están paralizadas en un punto, continúan en otras ubicaciones. En este sentido, Fuster afirma que los operarios siguen picando trozos de muralla y recuerda que estos hechos podrían ser incluso constitutivos de delito contra el patrimonio histórico. Sin embargo, desde el Consell no han confirmado —ni desmentido— que se estén dañando más restos arqueológicos, aunque sí han asegurado que los técnicos que supervisan las obras «no han visto nada mal».

Sobre las obras también se pronunció ayer Arca, entidad que avisó de los destrozos en la muralla. En un comunicado, los conservacionistas se mostraron «preocupados» por la evolución de estas obras públicas y consideraron que es «urgente» que cualquier intervención sea controlada por expertos arqueólogos y supervisada por el Consell de Mallorca.

En concreto, Arca ha pedido que se documenten los hallazgos in situ y sobre todo que se evite su destrucción, como ya reclamó la semana pasada. La entidad ha insistido de nuevo en la importancia de identificar qué volumen y relevancia tienen los restos de la muralla, así como todos sus detalles y su valor histórico y científico, y ha pedido que el proyecto de obra se modifique «como sea necesario» para que dejen de destrozar murales históricos.

En cualquier caso, desde Arca recordaron ayer que el ayuntamiento de Palma «es el responsable y promotor de las obras», y por tanto, no debería haber «ninguna duda» de su efectividad a la hora de preservar los restos: «Las pruebas de los hechos, hasta ahora, lo cuestionan», lamentaron.

Cabe mencionar que el ayuntamiento de Palma, al trascender los graves daños en la muralla, alegó que la empresa adjudicataria de la intervención en la plaza de España, Melchor Mascaró, ha tomado decisiones de «forma unilateral» y pidió un cambio de jefe de obra. Cuando se empezaron a encontrar estos restos arqueológicos, el Consell de Mallorca autorizó que las obras continuaran con tal de que se respetara el patrimonio y que las canalizaciones no se asentaran directamente sobre la muralla. La institución insular ha tenido que tomar el control al ver que no se cumplía esta condición, y la parte paralizada de las obras no se reanudará hasta que esté claro cómo proceder.