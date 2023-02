Unanimidad en Cort en el rechazo de los proyectos de restauración presentados por las actuales empresas propietarias de las canteras de sa Garrigueta Rassa y Can Rosselló, conocidas también como de Establiments. El pleno correspondiente a este mes de febrero ha discutido una propuestra presentada por unanimidad por el Consell Territorial de Ponenent, que ha sido respaldada en su integridad, al menos en su parte resolutiva, tanto por los partidos que integran el equipo de gobierno (PSIB-PSOE, Podemos y Més per Palma), y los de la oposición (PP, Vox, Ciudadanos y el concejal no adscrito).

En el pleno han intervenido representantes de la plataforma ciudadana de las canteras de sa Garrigueta Rassa y Can Rosselló, que han defendido tanto la necesidad de que el Ayuntamiento rechace ambos proyectos como que se inste al Consell y al Govern de que adquieran estos terrenos para un parque. La presidenta de la Federació de Veïns de Palma, Maribel Alcázar, tras reconocer la labor realizada por el Ayuntamiento que ya en 2004 clausuró las explotaciones por carecer de permiso y que fue la única administración que, a través de la FELIB, votó en contra sin paliativos del proyecto de restauración presentado por ambas explotaciones en la Comisión Balear de Medio Ambiente. Alcázar ha deseado que ningún partido político se haga suya la propuesta aprobada, sino que sea "de toda la ciudadanía" y que "sea escuchada por el Govern y el Consell de Mallorca". Por su parte, Magdalena Vidal, de la asociación de vecinos del Secar de la Real, tras manifestar su satisfacción por la unanimidad de la propuesta se ha preguntado en voz alta por qué motivo "deben ser los ciudadanos y los voluntarios, los que deben velar por el bien común frente a los intereses privados" y ha hecho votos para que "dentro de un par de meses os acordéis de lo que habéis aprobado hoy". En representación de la asociación de vecinos de Son Rapinya, Antonio Picazo, deseó que "el sentido común que hoy se pone aquí" en referencia a la aprobación unánime del rechazo de los proyectos y la compra de los terrenos para convertirlos en parque, también se tenga en el Consell de Mallorca y el Govern. Las menores Emma Lohikari y Carlota Aguiló, han intervenido en el pleno en nombre de los escolares de las barriadas afectadas y se han ofrecido a "aportar ideas" para convertir estos terrenos en un parque. Con anterioridad la representante de la asociación de vecinos Nova Son -Roca ha manifestado que la compra de las 60 hectáreas tendría un coste para las arcas públicas de entre 300.000 y 400.000 euros ya que se trata de terrenos rústicos. Por último en nombre del Grup Balear d'Ornitología i Defensa de la Naturalesa (GOB), Margalida Rosselló ha recordado que la restauración de la explotación debía haber sido realizada por la empresa Cemex y no lo hizo en su momento y abogó tanto por el rechazo de los proyectos de restauración como por la compra de los tererrenos para "acabar con una herida enorme que afecta no solo a Palma, sino a toda Mallorca". Asimismo ha manifestado que no se pueden seguir autorizando canteras "que antepongan el negocio privado por delante del interés general".