Concierto de Antònia Font en Palma: Los promotores acusan al Ayuntamiento de pagar un precio "fuera del mercado" por la actuación del grupo

Promotores musicales y managers que trabajan habitualmente en Mallorca acusan al Ayuntamiento de Palma de pagar un precio "fuera del mercado" y "sorprendentemente alto" por el concierto gratuito que el grupo mallorquín Antònia Font ofrecerá el próximo 28 de enero en el Parc de sa Riera, como colofón a las fiestas de Sant Sebastià.

La actuación de la banda mallorquina costará a las arcas municipales 341.621,81 euros IVA incluido, una cantidad un 54,5% superior al coste de todas las actuaciones musicales previstas en la Revetla, que asciende a 221.000 euros, y la más elevada pagada nunca a un artista o grupo musical en la historia de las fiestas de Sant Sebastià de Palma, tras los 102.000 euros que el consistorio pagó el año pasado por el concierto del cantante Rels B.

"Antònia Font se merece esto y diez veces más", considera de entrada uno de los promotores sondeados por el este periódico que, como todos los consultados, prefiere mantenerse en el anonimato. "Mi enhorabuena a la promotora musical que ha conseguido que Cort le pague esta cantidad tan elevada, pero creo que el responsable o asesor que ha avalado la contratación debería dimitir hoy mismo", asegura. "El sobreprecio pagado es impropio de un ayuntamiento de izquierdas en esta coyuntura económica que estamos viviendo", opina ."Por esta suma -asevera- Sting o Ricky Martin ofrecen un concierto mañana mismo en Palma", afirma." Y añade: "Lo que ha pagado Cort, aunque el precio incluya la producción del concierto, es un chaché de artista internacional de primer nivel, totalmente fuera de mercado para un grupo como el que estamos hablando", asegura el promotor. "Con todos mis respetos para Antònia Font, que se merece esto y mucho más", subraya.

Otro promotor musical consultado por este diario, que también prefiere mantenerse en el anonimato como condición para opinar sobre el asunto, considera también que los 341.621,81 euros que Cort pagará a Antònia Font por el concierto de día 28 en el Parc de sa Riera es un "precio excesivo", situado "por encima del precio de mercado", superior incluso a lo que ha cobrado C. Tangana o Alejandro Sanz durante sus conciertos, en torno a los 300.000 euros por actuación, apunta, que tienen cachés asimilables a artistas internacionales punteros porque sus giras recorren varios países y tienen esa consideración", comenta.

Explica que en el caché de un artista intervienen principalmente tres factores además del momento artístico por el que atraviese: su capacidad de vender entradas, su capacidad de venta de todo tipo de merchandising asociado al grupo o al solista y el coste de la producción de sus actuaciones en vivo. "No es lo mismo por ejemplo, el coste de la producción de un concierto de Antònia Font, asimilable al de una banda convencional, que el de un grupo como The Chemical Brothers, cuya puesta en escena encarece mucho el precio final", diferencia. Y señala, por poner un ejemplo de artista con repertorio clásico internacional, que un concierto de Tom Jones en Palma costaría hoy mismo 185.000 euros.

Otro promotor con mucha experiencia en la organización de conciertos y todo tipo de espectáculos en las islas prefiere no establecer comparaciones entre Antònia Font y el caché de otros artistas punteros que el año pasado actuaron en Mallorca, pero señala que la cantidad pagada por Cort a la promotora Primavera Sound S. L, según acuerdo de la junta de Gobierno del consistorio, le ha "sorprendido mucho" por "lo elevado del precio", aunque incluya "logística, producción y necesidades técnicas", manifiesta.

"Antònia Font es un grupo muy importante y con esto no quiero decir que no lo valga, pero el precio me ha sorprendido mucho, sobre todo por la historia de los conciertos de Sant Sebastià y lo que se ha pagado por ellos", sostiene. "Nunca antes un paquete completo de artistas contratados para actuar en una plaza durante la Revetla se ha acercado a estas cifras", confirma. "Normalmente, si ganabas el concurso de una plaza por 40.000 euros, tenías 20.000 o 25.000 para constatar al cabeza de cartel y el resto para el resto de artistas que actuaban en ese mismo escenario, pero nunca una cantidad tan elevada para un mismo grupo", confirma. "La cantidad sorprende porque es la que correspondería al caché de un grupo internacional puntero", afirma desde su experiencia.

Otro organizador de conciertos se manifiesta también sorprendido por lo que ha pagado Cort por el concierto de Antònia Font. Y señala que en la contratación de conciertos con instituciones, sobre todo si son de carácter gratuito, "los precios suelen ser algo más elevados, porque no se pueden establecer variables como la venta de entradas y el retorno que puedan tener las mismas". Señala también que cuando se contrata a un artista por una cantidad tan elevada "se suelen establecer cláusulas de exclusividad, como, por ejemplo, que el grupo no pueda ofrecer durante un periodo de tiempo señalado más conciertos en la región o comunidad autónoma".