¿Existe tanta corrupción en otros países de Europa?

No tengo información que exista tanta en otros países, a lo mejor es que no nos enteramos, por no tener noticias.

Lo que sí sé es que hay leyes en distintos estados o autonomías de Europa, que están creadas para que sea difícil tal situación.

Aquí existen leyes de antes del franquismo y también elaboradas en el franquismo para la impunidad de los corruptos.

Se está formando una opinión pública en que se tiene la sensación de que todos están involucrados en ella. Y que se sepa no hay ningún culpable que haya devuelto un euro.

Como consecuencia, la pérdida de dinero público lo pagamos los ciudadanos. Es una vergüenza ya que nos sentimos impotentes, ante hechos que nos afectan a todos, al no crearse las leyes para evitarlo.

¿Quién crea las leyes? El Parlamento y son los que les votamos para con su honradez evitar la corrupción.

Muchos se preguntan, para qué sirve votar cada cuatro años o antes. Existe un desencanto de la política, por lo que da pie al populismo para hacernos creer que ellos son los que lo evitarían.

El populismo es una forma de política de la identidad y la política identitaria es la imagen especulativa del populismo.