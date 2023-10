De la corrupció de les persones, càrrecs es passa a la violació o canvi de les normes i a la supressió de les institucions de control fins arribar a l’abolició de l’Estat de dret (Estat d’excepció)... amb tirania, prohibicions, persecucions, empresonaments...

Inflats per la victòria a les urnes, els partits guanyadors destapen l’estil de govern. No record que al programa electoral ni a la investidura s’anunciàs la supressió de l’Oficina d’anticorrupció. Ara sabem que està investigant un cas a Campos.

A l’Ajuntament de Campos, des de fa molts d’anys controlat per un partit, es practica una mena de doble joc. Es manté una normativa obsoleta i es fan mangarrufes per violar-la descaradament amb l’excusa que la normativa és obsoleta, la manipulen a la seva conveniència. Als que no s’avenen a la corrupció, se’ls imposa la normativa.

A Campos des de fa anys es promou un model expansionista basat en la construcció i complementat pel despreci del territori i el medi natural. Per si fos poca cosa la construcció massiva a Campos i a la Ràpita, es va permetre una urbanització a Ses Covetes que més tard varen haver esbucar per la denúncia del GOB i la resolució judicial que reconeix la il·legalitat i ordena la restitució de la zona protegida. Anys més tard, aprofitant una errada a la legislació, es volgué autoritzar un megahotel a prop de sa Ràpita. Poc abans de les eleccions, la batlessa va arribar a menysprear el Parc Natural des Trenc per les mesures preses pel Govern anterior per a la seva protecció.

Recordau el que va passar a l’Ajuntament d’Andratx? La trama del batle, el responsable d’urbanisme i el celador que facilitava la construcció il·legal al solr rústic. Els principals membres de la trama varen ser jutjart i condemnats. D’altres aconseguiren escapolir-se.

En aquest doble joc els que juguen amb les cartes trucades, guanyen. Tots els altres perdem.