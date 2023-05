Em dic Biel Pujol Bauzà nascut a Andratx ja fa 58 anys i en fa ja vuit que estic intentant empadronar-me però no hi ha manera, ja ho he provat de totes ses formes i només he rebut indiferència, incompetència, mofa i despreci, res que una altre vegada em quedaré sense poder votar. A veure si vos queda a tots clar, un Ajuntament és una institució democràtica al servei des ciutadans, no una societat limitada al vostre servei particular, familiar i entorn, amiguets i es quatre llepaculs des moment. A un municipi a on en quatre anys hem vist passar quatre batles o batlesses, de quatre partits diferents, això ho diu tot, jo estic entre unes bones rialles i un parell de vòmits, sou la mofa de tot es municipi, ni un guió des millor Berlanga. Però sa trista realitat és que conceptes com higiene democràtica, portal de transparència, opocisions obertes, concursos oberts, ect, son una utopia. Colocaciò de familiars y amiguets, oposisions a mida, portes giratòries, xiringuitos, concursos amanyats, etc., és el pa negre d’aquest municipi, aquí no ha canviat res en 40 anys i ben alerta a denunciar-ho que llavors venen ses represalies.

Una vegada més no podré votar però miraré de participar de sa campanya electoral ja començada activament, rememorarem que va passar a s’Escola Pública entre els anys 73 i 77, és molt interessant.