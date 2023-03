Soy un jubilado de 85 años muy preocupado por el tema del monolito de sa Feixina. Soy hijo de un padre represaliado, que se lo llevaron a Son Carla Campos, dejando a una mujer con 4 hijos pequeños. Resumiendo, cuando yo veo el monolito me parece ver a Franco. Y piensen que si no lo quitan verán a la falange todos los 20 de Noviembre allí haciendo una misa.

Yo estuve cuando el Beato inauguró el monolito, yo nací en la calle Sant Magí. Yo estuve en Gobernación para poder hablar con Aina Calvo dándole todos mis datos y aún espero que me atienda.

Soy simpatizante del PSOE y estuve con Calvo cuando Zapatero la presentó para la alcaldía de Palma y sé que me moriré sin poder ver el derrumbe de ese monolito.

Hay un juez anti memoria democrática y quererlo presentar como cultural es vergonzoso.

No saben lo tranquilo que me quedo de que puedan comprender mis sentimientos, que me entiendan lo que toda mi vida he sufrido. Ese monolito me trae malos recuerdos.