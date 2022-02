Reconozco que fui con miedo. Al no saber, al despiste, a enfadarme por algo. Pero no. Mi estreno tras pasar de Sa Nostra a Bankia y de ella a CaixaBank, aplazado por «casi no saber contar hasta diez» y ser analfabeta total en cajeros, tarjetas y cosas así, voy, espero hasta que llega mi turno. Veo a través de los amplios ventanales las idas de niños con sus madres al colegio al estar la sucursal en la calle de Andrea Doria esquina a Venezuela. Justo es escribirlo por si los empleados bancarios llegan, en su día, a leer esta carta que -miedos fuera- es de total agradecimiento.

Relacionadas Ancianos negacionistas