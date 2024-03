Tram I: compromís fet realitat després d’anys a un costat

Sortida del túnel costat Son Ferriol. / Consell de Mallorca

Aquesta setmana el Consell de Mallorca ha presentat el projecte per dur finalment a terme el Tram I que suposarà la finalització de la Ma-30 i la posada en marxa, a ple rendiment, d’aquesta necessària infraestructura.

Fent retrospectiva, les primeres referències al Segon Cinturó de Palma (la Ma-30) daten del Pla territorial de carreteres del 1998 del Govern Balear i el primer projecte de construcció d’aquesta infraestructura fou redactat el 2004. Amb el temps, infraestructures va passar a ser competència del Consell i el 2009 s’elaborà una revisió del Pla director sectorial de carreteres que continuava amb la previsió del Segon Cinturó. A dia d’avui només queda pendent el Tram I per acabar la infraestructura.

D’aquest caramull d’efemèrides en podem treure una conclusió: tot i el pas del temps i al canvi cap a polítiques més enfocades en la sostenibilitat, aquesta infraestructura ha mantingut vigent la seva idoneïtat i necessitat fins a dia d’avui. El departament d’infraestructures del Consell de Mallorca, amb el conseller Rubio al capdavant, ha posat fil a l’agulla i envestit les tasques de millora i manteniment de les infraestructures i, pel que fa al Tram I, ha començat amb els tràmits per l’execució del projecte final que estava pendent d’execució per culpa de l’incapacitat de gestió de l’anterior govern d’esquerres. Més que un govern, allò pareixia un vertader regne de taifes on els principals damnificats eren els mallorquins que veien degradar-se les carreteres de l’illa, amb la perillositat que això suposa, a més dels quasi trenta projectes de millora de les infraestructures que Cladera (irrellevant, quan no simple titella a mercè dels seus consellers) va eliminar d’un cop simplement per satisfer els seus socis de govern.

En el cas del Tram I, l’execució ha estat sis anys aturada per pures disputes internes entre els partits d’esquerres i una vegada més, ha hagut d’arribar un govern del Partit Popular per posar la maquinària en funcionament. La materialització d’aquest tram és indispensable per donar ple sentit al Segon Cinturó, complementari al transport públic i que suposa, de per sí, una millora substancial en molts d’aspectes: elimina punts negres de l’actual via ja existent, descongestiona l’autopista de l’aeroport i part de la saturada Via de Cintura, millora la xarxa de comunicacions terrestre i arregla diversos problemes endèmics del Coll d’en Rabassa. A més, el projecte final està dissenyat baix criteris de mobilitat sostenible, redueix significativament l’impacte ambiental perquè és una infraestructura soterrada i permet el desenvolupament de vials cívics, espais per vianants i bicicletes.

Otros artículos de Bartomeu Caldès

Otros artículos de Bartomeu Caldès

I mira per on, ara resulta que a la voluble senyora Cladera tant li és oposar-se al Tram I i votar-hi en contra com, acte seguit, reclamar que ja estigui fet. De veres que no ho entenc de cap manera! Després de prometre que ho faria dins la seva legislatura (així figurava als seus acords de govern), deixar-ho dins un calaix durant anys i, com un qui res, tornar-ho a dur al seu programa electoral a les passades eleccions dient a entrevistes en campanya que convenceria als socis per fer-ho, és totalment irresponsable que ara se’n rigui des sants i de sa festa, per interessos propis i a costa de tots els mallorquins. O això, o mai tingué intenció de fer-ho i mos tenia a tots enganyats. En tot cas demostra ser una alumna avantatjada d’en Sánchez al qual, per cert, li podria reclamar els 230 milions que mos deu del conveni de carreteres.