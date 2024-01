Fitur 2024, podemos morir de éxito

Yo no estuve en Fitur, la feria turística más importante de España. Según parece, el optimismo ha reinado en estands y pasillos. Nuestros empresarios turísticos, especialmente los relacionados con el alojamiento, auguran una maravillosa próxima temporada con aumentos superiores en número de visitantes e incluso algunos perciben una cierta mejora en los precios de contratación.

Pero no todos los empresarios turísticos, plurales y heterogéneos, sin ser pesimistas no caen en un optimismo. Acudo a los titulares de unas recientes declaraciones de dos empresarios turísticos relevantes, publicadas en Diario de Mallorca el pasado día 24 de enero. Gabriel Escarrer «clama por aliviar la saturación y el alquiler turístico descontrolado»; y Carmen Riu «apela a que los ciudadanos decidan (…)si quieren más turistas». Como mínimo tales declaraciones pueden considerarse como sorpresivas.

También hago referencia a unos extractos de una excelente entrevista a Jose L. Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, publicada en El Confidencial el pasado 21 de enero. «El turismo seguirá siendo una locomotora muy importante. La gran pregunta que se hacen los empresarios: ¿es esto Sostenible? (…). La gente sigue viajando sin parar. Pero ¿habrá más incremento de turistas en 2025? No parece que sea muy sostenible las intensidades de crecimiento que hemos vivido, pero lo que nos debería preocupar ahora es si son deseables estos crecimientos y si son sostenibles socialmente. Tenemos que empezar con no obsesionarnos con seguir dando a la manivela de altos crecimientos, pararse a reflexionar y ver un cambio de prioridades en cómo atender mejor al cliente (…)y a la sociedad en su conjunto».

El análisis de las prioridades que nos afectan a los ciudadanos las actividades turísticas se desarrolla en las investigaciones de la Fundació Gadeso bajo el título: ‘Opinió ciutadana de la actividad turística’. Los resultados se publican en Quaderns Gadeso (QG), la última edición se puede visualizar en el número 440 de QG, y coinciden con los expresados por J.L.Zoreda. «El primer desajuste es la masificación de las playas donde no puedo colocar la toallas, las carreteras congestionadas (…) El segundo es la gentrificación, quizás es lo más grave y lo más perturbador. Me expulsan de mi barrio, donde he vivido toda la vida. No podemos acceder ni al alquiler ni a la compra, vistos los precios de las viviendas turísticas».

En referencia a las prioridades que afectan negativamente incluso a los visitantes/turistas, sus resultados más relevantes se incluyen en Quaderns Gadeso (número 443). Nuestros visitantes valoran positivamente la mayoría de establecimientos hoteleros, así como sus instalaciones, fruto de las importantes inversiones que realizaron en los últimos años las empresas hoteleras. Pero, a su vez, los indicadores más negativos se refieren a la masificación, incluidos los entornos naturales y medioambientales, especialmente entre los repetidores .

Para poder alcanzar un producto turístico sostenido y sostenible, tendría que ser clave la colaboración del sector privado, las diversas administraciones públicas y organizaciones representativas de la sociedad civil. Fácil no es, pero posible y necesario sí lo es.