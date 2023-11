Dijous passat la nostra associació, Homes per la Igualtat – Mallorca va ser reconeguda junt amb Maria Duran, jurista i exdirectora de l’IB-Dona, amb el Premio Meninas 2023 que cada any atorga la Delegació de Govern de les Illes Balears a aqueslles persones, entitats o associacions que treballen a favor de la igualtat de drets entre dones i homes i contra la violència de gènere en qualsevol de les seves formes i manifestacions.

Aquesta distinció, a més d’emocionar-nos pregonament, constitueix un alicient a una tasca que venim desenvolupant de manera silenciosa però constant des de fa més de vint anys, primer sota la denominació de «Grup d’Homes contra la Violència Masclista» i més endavant, a partir de 2013, amb l’actual i més genèrica d’Homes per la Igualtat. Els inicis no varen ser fàcils: topàrem amb la incomprensió de no pocs homes, que veien en aquesta iniciativa poca cosa més que una extravagància sense sentit, i amb el rebuig més o menys explícit d’un sector del feminisme més radical, que veien en nosaltres un potencial enemic pel simple fet de ser homes.

Com vaig tractar d’explicar a l’acte de lliurament del premi, Homes per la Igualtat – Mallorca no vol encapçalar cap pancarta ni assolir cap mena de protagonisme immerescut, en la lluita de les dones per una societat que reconegui definitivament els seus drets i deixi de mirar cap a una altra banda, quan es produeixen tota classe d’abusos i agressions sobre elles. No és cap bona notícia, que l’any 2022 Palma fos la ciutat amb més denúncies per violència de gènere de tot l’Estat, o que les Illes Balears en conjunt presentassin la taxa de delictes contra la llibertat sexual més elevada de tot el país. Ben al contrari, són dades que ens indiquen que no podem baixar la guàrdia i que aquesta tasca l’hem de dur a terme tots plegats, dones i homes.

Avui, 25 de novembre tenim una nova oportunitat de dur-ho a la pràctica. Per això convidam tota la societat mallorquina a unir-se en la manifestació convocada avui horabaixa pel Moviment Feminista de Mallorca i aportar d’aquesta manera el nostre gra d’arena a la consecució d’aquests objectius.