El Partit Popular ha complert cent dies al servei de les persones. Cent dies de canvi polític; cent dies d’esperança; cent dies que són el punt de partida de la resolució dels principals problemes de la ciutadania de Balears.

Durant tota la campanya electoral la presidenta Prohens va afirmar que el seu govern seria l’executiu de la paraula donada. I el que hauria de ser normal, en l’àmbit polític, suposa un paradigma de la darrera dècada; el govern Prohens és coherent amb els compromisos electorals i tira endavant les propostes de govern, anunciades en la sessió d’investidura.

En aquest sentit, l’àmbit social -amb la consellera Catalina Cirer al capdavant- no n’és una excepció. La responsable de Famílies i Afers Socials va dibuixar un full de ruta ben marcat, en els àmbits de la seva competència, quan va comparèixer al Parlament. Una estratègia política que posarà a tot tipus de famílies i persones al centre de l’acció de govern.

Eficiència i eficàcia són paraules clau pel sector social, i d’exemples de la nova acció de govern n’hi ha molts. En el cas de l’IBDona: el desenvolupament dels centres de crisi per a víctimes d’agressions sexuals, que l’esquerra havia deixat sense desenvolupar, així com l’execució immediata d’un mapa de recursos per tal d’abordar les polítiques públiques d’igualtat amb responsabilitat i eficiència. L’auditoria a la Renda Social Garantida n’és un altre exemple; l’executiu autonòmic treballa per millorar una prestació social que ha d’augmentar la seva eficàcia.

No es pot deixar de banda, tampoc, la necessitat d’oferir respostes a les 10.000 persones en llista d’espera per una valoració de discapacitat. Traduït a temps, parlam de prop d’un any i mig; un termini que els responsables de les institucions públiques no es poden permetre i que ja s’ha abordat des de la conselleria, a través d’un pla de xoc, per tal de reduir-ne la llista d’espera.

El diàleg amb les entitats del tercer sector i amb les entitats privades que presten serveis socials també serà una senya d’identitat de la conselleria dirigida per Cirer. En aquests cent primers dies de govern, l’executiu ja ha mantingut trobades amb més d’una vintena d’agrupacions, cercant l’establiment de sinergies i col·laboració en aquesta nova etapa que comença. Una etapa en la qual es mirarà sempre endavant, mantenint el compromís de l’executiu amb les persones LGTBIQ+ i amb les polítiques d’igualtat.

El focus també està posat en les infraestructures, tant per als més joves com per a les persones majors. S’ha donat un nou impuls als projectes del consorci de recursos sociosanitaris i assistencials; els centres de dia de Palmanova, a Calvià, i de Son Xigala, a Palma, així com la residència de Sant Lluís, estan a punt de finalitzar-se; i una dotzena més de projectes estan en execució. També en l’àmbit de les infraestructures, el focus també està posat en l’IBJove, ens que ha signat diversos convenis de col·laboració amb altres entitats i institucions per donar un nou revulsiu a les polítiques de joventut.

Sé cert que el de Prohens no és un govern de banderes ni de màrqueting, és un executiu de gestió. Un executiu necessari per fer front a les disparitats que s’han incrementat durant els darrers anys, que accentuarà el rol de les polítiques socials i que posarà èmfasi en la salvaguarda de les persones més fràgils i els col·lectius vulnerables.

En definitiva, aquest és l’ADN del Partit Popular: una organització política que té la ferma convicció de permetre -en paraules de la consellera Cirer- que qualsevol persona pugui construir el seu projecte de vida en llibertat i amb dignitat.