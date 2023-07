Com cada any, el color rosaci amb pics de roig de les beines de la mongeta de confit ha ocupat el seu lloc en el quadre cromàtic en què esdevenen les parades dels nostres mercats municipals. Jo ja he complit amb la meva primera escudella fresca, cuinada seguint la recepta tradicional sense oblidar l’ingredient més subtil i poderós que és el moraduix, l’herba aromàtica i emblemàtica que té la màgia de recordar-nos qui som i d’on venim. No crec haver traït res si els confés que, aprofitant un manat de mongetes redundants, les vaig fer servir de base d’un plat del nord de l’Índia que es cuina amb llenties roges i que es diu dahl. Quan Biel Feliu, aventurer, veié una foto del meu dahl, em digué que en una excursió a l’Himàlaia, els sherpas en guisaven cada dia un de ben igual per tot l’equip.

La meva escudella índia és distingeix de la nostra més per la disparitat dels ingredients que pels processos del cuinat, semblants si excloem que les llenties es reblaneixen molt més aviat que les mongetes. La inclusió de gingebre en el sofregit, el garam masala, el curri i el comí en la cocció, la cúrcuma en el color, el pebre coent per tot i la llet de coco en l’amorosiment del conjunt, aconsegueix disfressar d’exotisme un menjar tan mallorquí com l’escudella fresca. Un repàs per curiositat del mapa del nord de la Índia em llevà de cop el bon humor en topar-me dins la vasta zona amb el topònim Tibet i recordar la seva violenta annexió a mans de la República Popular Xina que convertí un regne en un territori xinés. L’any 1997 Martin Scorsese dirigí Kundun, el film que narrà la vida del catorzè Dalai Lama des del seu naixement fins a l’exili, obligat per la brutal conquesta del Tibet a càrrec de la Xina Comunista sense que ni l’ONU ni cap país respongués a la seva petició d’ajut. Del film, fluix en el box office, record el curiós mètode tibetà d’elecció del seu monarca que consistia en la recerca de l’infant que havia de ser la catorzena reencarnació del Dalai Lama. El resultat s’obtenia amb les proves a que sotmetien els nins seleccionats com la de reconèixer objectes de l’anterior Dalai Lama. Procediment tan acurat (o fins i tot millor) com el que regula l’article 57 de la Constitució Espanyola, basat en l’herència i en l’ordre de la primogenitura. Sense proves.