Temporada alta de FOMO

Aviso a navegantes (en línea): hemos entrado de lleno en la época del año en que es recomendable salir de todas las redes sociales si uno no quiere acabar sufriendo el síndrome de estarse perdiendo experiencias gratificantes. FOMO, se llama: fear of missing out. Y no es poca cosa. De hecho, está considerado una patología por los efectos que genera sobre la autoestima y la concepción de las propias experiencias vividas. Los hay que acaban concluyendo que su vida es triste y aburrida.

La temporada alta empezó con el inicio de la gira de Bruce Springsteen en Barcelona, continuó con los conciertos de Elton John, lunes y martes, y empieza a hacerse insoportable con los cuatro conciertos de Coldplay. En este último caso, se han vendido doscientas mil localidades, doscientos mil espectadores que potencialmente subirán alguna imagen del concierto de Coldplay en las redes sociales. No sé demasiado, del algoritmo de estas redes, pero es fácil que estas imágenes te acaben apareciendo en tu perfil mientras pasas el rato tumbado en el sofá de casa con la desagradable y creciente sensación que tu vida no es bastante divertida. Y, probablemente también por eso, el día que vayas a la Patum, en cuatro días, o salgas en barca a navegar acabarás colgando una fotografía para compartirlo con todos tus seguidores. Porque ya sabemos que en esta vida escaparate es fundamental poder decir «yo estuve». No decírselo a uno mismo, sino decírselo a todo el mundo. Hay grados y grados de FOMO, está más acentuado en gente joven o en construcción, como en todo, pero si te pasa, apaga, desconecta de las aplicaciones y recuerda que seguramente has sido tú quien ha elegido pasar la tarde en el sofá de casa, porque es lo que te apetecía. Si no estás, seguramente es porque no quieres estar Ahora vendrán el Primavera Sound, el Vida, Beyoncé, el Cruïlla, el Sónar y las vacaciones de verano, con la proliferación de pies desnudos sobre aguas transparentes o puestas de sol mágicas a bordo de una barca. Cerrad las app y apartad a los niños.