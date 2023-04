Confieso que no creo en Dios, ni en la reencarnación ni en nada. Pienso que estamos aquí por casualidad y que algún día desapareceremos de la Tierra como los dinosaurios. Pero también confieso que hay algunas teorías que me dan bastante respeto. No les hablo del infierno o el cielo, les hablo de astrología. Llevo meses escuchando el mismo relato de amigas, conocidas y saludadas. Todas obsesionadas con un tema que me está empezando a quitar el sueño. Plutón entra en Acuario y comienza un nuevo ciclo que desafiará el actual orden social. Boooom.

Ya lo decía mi abuela: «No hay enemigo pequeño». El 18 de febrero de 1930 se descubrió el más diminuto de los planetas. Lo llamaron Plutón. Bautizado con el nombre del dios romano del inframundo. Es el planeta de la muerte, el renacimiento y la transformación. Dicen los astrólogos que este marcará un cambio cósmico increíble que transformará el inconsciente colectivo. Muy bien, pues ya lo tenemos aquí. El pasado día 24 entró para quedarse hasta 2044. Plutón es pequeño y muy lento. Por lo visto tarda 248 años en dar la vuelta al Sol y eso significa que a los que nos va a tocar vivirlo de cerca sufriremos una especie de caos cósmico, pero seremos unos afortunados por vivirlo. Dicen los expertos que este tránsito es el más importante de todos. La última vez que Plutón entró en Acuario fue durante la Revolución francesa. Me entra más miedo cuando lo pienso. Y más ahora donde veo las revoluciones en Francia y el pueblo gritándole a Macron que le pueden degollar, como hicieron con Luis XVI. A mí, que ni siquiera creo en el horóscopo, como buena Tauro tozuda y práctica que soy, me aterroriza pensar qué más nos puede suceder después de pasar una pandemia mundial y demostrar a los que mandan que si hace falta obedecemos como corderitos. Lo confieso: tengo miedo No sé si estoy preparada para vivir dentro de un capítulo de Black Mirror. Quiero volver a los 80 y que mi madre me deje cenar viendo los payasos de la tele.