Reducciones asumibles, salvo si es el violador de tu hija

Me he hartado de escuchar esta semana a tertulianos afirmando que los depredadores sexuales excarcelados o con sus penas reducidas por la ley de ‘solo sí es sí’ son un porcentaje pequeño del total, un efecto secundario indeseado asumible; con todos los cambios legislativos ocurren desfases así. Es lo que tiene hablar a bulto. Si precisamente esa mínima fracción de delincuentes condenados (que en realidad son una mínima porción de los que maltratan y abusan) incluyera al violador de su hija, al agresor sexual de su hermana o al acosador de su mejor amiga no hablarían con tanta ligereza. No he oído a ninguna mujer sostener esta argumentación. Ni siquiera a las arrogantes ministras y asesoras responsables de la nueva norma, que achacan el despropósito al machismo de los jueces en su conjunto, porque eso es más fácil que reconocer que no lo vieron venir.