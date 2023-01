Palma és de la ciutadania. Com a batle, tenc clar que allò que feim des de l’Ajuntament és millorar i transformar la ciutat, cuidar-la i acaronar-la perquè tothom n’estigui orgullós. Estam avançant cap a una ciutat verda, saludable, oberta al món, tolerant i sostenible. Una ciutat d’oportunitats, il·lusió i futur. Una ciutat que avança i que no vol retrocedir. Una Palma de drets i amb valors; en color, viva.

Una feina intensa que allò que vol és que tothom pugui gaudir de Palma. Som la vuitena ciutat del país; ens mereixem uns bons serveis públics, un nou passeig Marítim, un tramvia que transformi els barris per on circuli, una nova plaça d’Espanya, uns carrers i unes places que es converteixin en nous punts de trobada, o unes grans Festes de Sant Sebastià. Per què no? Somiem-ho i feim-ho possible junts.

Som conscient que ens queden moltes coses a fer per a millorar Palma, però el repte m’apassiona. Hem viscut temps molt complexos que han requerit per part de tothom un esforç immens. Ara, la recuperació és més que evident, amb una taxa d’atur el desembre similar a la dels mesos de juliol i agost, en plena temporada alta. És un molt bon senyal que ha de venir acompanyat, però, d’una millora dels salaris.

L’habitatge també és fonamental. Ha de ser el cinquè pilar de l’estat del benestar i estar a l’alçada de la sanitat i l’educació. Per això, quan acabi el mandat, Palma haurà incrementat en un 26% el parc públic d’habitatge de lloguer en relació amb 2015. Una altra fita important és el nou Pla general, que preveu que gairebé la meitat dels nous desenvolupaments urbanístics hagin de ser habitatges protegits. Són prop de 8.000 nous habitatges. No només això: ja està en marxa el nou barri per a joves de Son Busquets, que es farà des de l’àmbit públic i suposarà la construcció de més de 800 habitatges de lloguer assequible.

Tota aquesta feina, la faig perquè crec en Palma i en totes les seves possibilitats, que són infinites. Som una ciutat de barris i pobles, diversa i plural, on tothom és benvingut.

Som batle de la ciutat que estim i vull reivindicar una forma de fer política centrada a donar resposta a les necessitats de la ciutadania. No crec en la crispació ni en el renou; crec en una gestió serena i tranquil·la, pròxima; en la paraula i no en els crits; en la ciutat i la seva ciutadania. Gestionam i resolem els problemes, molts d’històrics; no els amagam i ens n’oblidam. Un exemple: el Lluís Sitjar ja és de Palma després de vint anys; un èxit compartit que ha estat possible gràcies a moltes persones.

Dedicam molt de temps i esforços a fer possible la transformació perquè estimam la nostra ciutat i volem que tothom se la faci seva i també l’estimi. Ens n’hem de sentir orgullosos, de viure i de pertànyer a Palma; jo n’hi estic. La nostra ciutat es construeix entre tothom. No és de l’Ajuntament ni de les institucions, és de les persones que l’habiten. És vostra, teva. Ho tenc clar: vivim a la millor ciutat possible; gaudim-ne.