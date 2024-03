'Pasapalabra' siempre se ha caracterizado por ser un programa que entretiene y que tiene como punto más álgido el rosco y con ello la lucha por el bote final. Hace pocos días los dos concursantes parecen intentar sobrevivir a la silla naranja antes incluso de intentar aspirar al bote.

Cierto es que completar las 25 palabras del rosco suena altamente complicado, pero aún más difícil será si ni los concursantes más dotados mentalmente lo intentan. Eso precisamente es lo que está pasando en las últimas emisiones del concurso televisivo más visto de nuestro país. Tanto Moisés como Óscar saben que llegar con opciones al bote es imposible y el número al que hay que intentar llegar es a 22.

Es un número clave en las respuestas, ya que casi siempre son 3 palabras las que dejan sin contestar. Tal vez son apellidos de algún famoso piloto nigeriano de la década de los 70 que solo sí conocen pueden optar al bote.

La confesión de Óscar que la gente sabe

Antes de iniciar un nuevo rosco en la alargada estancia tanto de Moisés como de Óscar ( exactamente 124 programas juntos), el madrileño repasó que en el anterior empate era imposible llevarse la victoria así que si no ganas que tampoco pierdas. Un ejemplo más del que los espectadores empiezan a estar cansados. Estas fueron las palabras de Roberto Leal: "Que sí, que nos repetimos, pero no hay silla azul ¿Eso será bueno no?". A lo que contestó Óscar: "Creo que lo teníamos muy complicado los dos para intentar llegar al bote. Hay veces que tienes que reconocer que hasta allí llegas y sería suicida intentar otra cosa".

Moisés vuelve a la silla naranja

Moisés volvió a esperar que Óscar terminara su rosco en 21 aciertos y un fallo para conseguir una nueva victoria. El riojano que venía de un fallo inesperado con la letra 'P' llegó a los 22 aciertos gracias a 'ayuda'. Por su parte, el concursante madrileño volverá a la silla azul para jugarse su continuidad en el programa un día más.