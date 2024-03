'First Dates' ha consolidado su posición como uno de los programas más exitosos de Cuatro, gracias al esfuerzo y la conducción de Carlos Sobera. Este espacio de citas de la cadena ha mantenido su objetivo constante de fomentar el amor entre sus comensales día tras día.

Recientemente, una de las participantes, quien grabó su experiencia en el programa hace algunos meses, reveló algunos detalles interesantes en TikTok sobre cómo funciona el programa. En un breve video de poco más de un minuto, Mery Aranda compartió que la productora ofrece compensación económica por participar, que las grabaciones se realizan temprano en la mañana.

Además, mencionó que "lo último que muestran en el programa es totalmente falso", aunque no especificó a qué se refería exactamente. Y es que esa invención o las ganas que ponen ellos de una segunda cita no es lo real. Tras la comida, en muchos casos ni se vuelven a ver las caras, y en la decisión final no todo es como es, y muchas veces se graba por grabar.

En su caso, cuenta, "no iba buscando el amor, iba para salir en la tele" y hacerse viral. "No hay nada guionizado", indica: "Simplemente, te dicen temas que quieren que toques, pero si tú no quieres hablar de ellos, no hablas de ellos".

Además, añade que su cita pasó 3 meses antes de que el programa la emitiese por televisión. En su caso aseguró que pese a las especulaciones, no volvió a ver al chico de la cita ni una vez más. Se despidieron normal y el final no es real.

Además, revela que "es todo superreal y está muy bien conseguido": "No ves a los chicos antes de la cita". De la suya, indica, no ha vuelto a ver a su partenaire. Por último detalla que lo de pagar la cena "es un paripé", ya que, cuando sales, "te devuelven el dinero".