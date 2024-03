Paz Padilla es una de esas personas que da de qué hablar en televisión. También porque es prácticamente imposible contar con los dedos de una mano todos los proyectos de distintas índoles a los que la andaluza ha dado vida y parece que no tiene tiempo ni siquiera para frenar. Aunque también se ve envuelta en varias polémicas.

Ajena a cualquier comentario, como siempre, Paz Padilla, conocida popularmente por su faceta como presentadora de televisión, después actriz, después empresaria y sobre todas las cosas humorista, no tiene pensado aguantarse el gusanillo de la curiosidad y ha anunciado la salida de su siguiente proyecto: un libro.

La empresaria ha querido hacer gala de su inminente estreno -visto de cierta forma, un parto más- con una historia en su cuenta de Instagram donde posa junto a una taza de café y su obra. "Una madre tiene algo de Dios y mucho de Ángel", presumía Paz Padilla.

No será el primero, sino el segundo tomo que la figura televisiva lanzará al mercado, esta vez bajo el título 'Madre!' -sin la exclamación del principio, al estilo anglosajón-. ¿De qué va este libro? Según la reseña oficial: "Si existe un amor incondicional, ese es el de una MADRE! Están para lo bueno y para lo malo. Conocen nuestros secretos, nos escuchan y saben cuándo se necesita un abrazo, una risa o el mejor consejo?, aunque lo den de aquella manera".

Ya tenemos fecha de cuándo la presentadora "dará a luz": el 3 de abril. El libro ya está disponible en las grandes librerías para preventa y tiene un precio de 20,81 en su edición física. En esta ocasión, Paz Padilla dedica este libro a su madre Lola, "describiendo con maestría el acompañamiento, la compasión, el amor y el humor; las herramientas que les han guiado ante los reveses de la vida".

Paz Padilla lo anunciaba a través de su cuenta de Instagram con un vídeo en el que madre e hija aparecen disfrutando de un momento juntas que la presentadora no ha dudado en compartir junto a un emotivo mensaje: "¡Así de divertida era Doña Lola! La vida le mordió muchas veces, pero siempre luchó por sobrevivir. El humor su arma y el amor su escudo".

Quiero mostraros este libro que es el que escrito porque sabéis todos los que me conocéis lo importante que era Doña Lola para mí. Siempre pensé que cuando se muriera no lo iba a soportar y no solo lo soporté, sino que a los cuatro meses falleció el amor de mi vida", explicaba con emoción en otro vídeo promocional.

Su polémico despido de Mediaset

No todo es felicidad en la vida de Paz Padilla. La presentadora todavía recuerda su polémico despido de Mediaset por, supuestamente, por abandonar 'Sálvame' a finales de enero del 2022 tras protagonizar un fuerte encontronazo con Belén Esteban por sus palabras en un directo con Anne Igartiburu y María del Monte.

Dicho tema que se trasladó directamente al plató a 'Sálvame', momento que Paz Padilla también ha recordado en dicha entrevista: "Hice un directo con María del Monte y Anne Igartiburu hablando de que, en aquel momento, toda mi familia tenía la vacuna puesta y todos teníamos el Covid. Yo lo había cogido por segunda vez. Dije que tuviésemos cuidado, porque nos podíamos infectar aún estado vacunados".

Según la comunicadora, supuestamente, el programa "editaron" ese vídeo, lo que originó que se le cancelase en redes por "antivacunas": "Lo expliqué en el programa: 'Señores, no soy antivacunas, no estoy en contra de ellas'. Hubo un momento en el que yo dije: 'No tengo nada más que decir' (...) Me pasó factura, claro que sí. Luego el tiempo ha puesto las cosas en su sitio y aquí estamos".