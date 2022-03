Paz Padilla fue despedida recientemente de Mediaset de forma tajante y prematura. La presentadora se vio obligada a dejar sus labores en 'Sálvame' y en otros espacios de la cadena y tras unas semanas sin pronunciarse ha vuelto a aparecer en televisión para dar detalles de su salida forzosa.

En su visita a 'Preguntes Freqüents', programa de TV3, la andaluza ha analizado cómo han sido todos estos años en el programa de corazón de las tardes: "He aprendido muchísimo y solo puedo agradecer a Mediaset que me hayan dado estos años. En el programa no hay ni un solo guion. Cuando lloramos, lloramos, cuando se cabrean se cabrean". "Cuando trabajas con la verdad aprendes muchas cosas. Aprendes a entender, a tener paciencia", añadió en el espacio.

La cómica se ha mostrado agradecida de su paso por el formato de Telecinco y ha compartido sus pensamientos actuales tras su despido: "Solo puedo agradecer. Yo en esta vida agradezco todo aunque sea algo triste, ya que siempre sacas una lección. Soy quien soy gracias a todo los sitios en los que he estado, hasta lo que no quiero. En los siguientes pasos que dé en la vida lo cogeré de otra manera".